柯文哲站台高雄市議員參選人 強調堅持財政紀律

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台灣民眾黨高雄市黨部20日舉辦選戰造勢記者會，黨主席柯文哲（前左4）等人現場為市議員參選人等披掛競選彩帶，比讚合影。中央社記者曾以寧攝 111年8月20日

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）台北市長柯文哲今天以民眾黨主席身分南下參加高雄市議員參選人造勢，被問及是否推出高雄市長參選人表示，現在找人已來不及，至於要支持誰他未明說，但強調要堅持財政紀律。

民眾黨高雄市黨部今天舉辦造勢記者會，柯文哲與民眾黨秘書長謝立功、高雄市黨部主委馮啟彥，一起為各提名人披掛彩帶，推出莊貽量、李佳玲、劉家榮、陳妙真、陳惠君參選市議員，並有李建輝以無黨籍身分參選市議員，也表態力挺市議員吳益政爭取連任，隨後一起到旗津、內惟掃街拜票。

柯文哲現場接受媒體聯訪，被問及民眾黨是否推出高雄市長人選，他表示都已經快登記了，現在找候選人已經來不及了。媒體追問民眾黨支持誰，柯文哲說，自己沒說要支持誰，就讓黨員去投比較接近他們想法的人選，但他覺得財政紀律還是要堅持。

對於民眾黨年底選戰期望，柯文哲指出，這是民眾黨首次面對全國性選舉，就連湊錢掛看板都很不容易，就盡自己最大的力量、爭取全民認同，要幻想得到多少席次也不容易，但可以保證一定是乾乾淨淨的選舉、正正當當的做事。

至於是否推出屏東縣長參選人，柯文哲說，台灣現在選舉花費太高，民眾黨在很多縣市都沒推人選。

柯文哲也透過新聞稿批評，高雄市人口外移嚴重，本來有9席立委變成8席，年輕人北漂嚴重，房價高、就業率低、生意難做；都市發展絕對不只是公共建設一直蓋、更不是等台積電來就能改變，市政建設假如沒有通盤計劃，單純建設是無法帶動其他效益，從負債問題就能印證。

對此，高雄市政府表示，歡迎柯文哲到高雄觀光或輔選，但建議柯文哲先思考自己管理的台北市，因台北市人口減少是六都第一，而且是從民國108年蟬聯至今，今年1到7月已減少近6萬2000人，其中光人口移出就快2萬人，去年甚至減少7萬8000人之多，數字會說明真相。（編輯：郭諭儒）1110820