陳時中：沒有政治前提 才開始考慮雙城論壇

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（中央社記者蕭博文台北20日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天指出，雙城論壇要與中國談也不是不行，但要沒有政治前提、沒有共機擾台，才開始考慮要不要談，「但是飛機在飛就不可能」。

陳時中今天下午出席台灣聯合國協進會第10屆第1次會員大會，致詞時做出上述表示。

陳時中表示，曾與協進會到世界衛生組織（WHO）宣揚，遭人質疑為何部長要與協進會站在一起，但他認為台灣人在國外就是要站在一起，讓大家看到台灣人的勇氣，以後也一直合作，包括在世界衛生大會（WHA），雖遇到很大困難，但仍不遲疑地往前走。

陳時中指出，有人說為何現在台灣醫療很進步、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫也獲得美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）肯定卻不能進去WHA，反而是國民黨執政時可以進去，原因很簡單，膝蓋軟一點就進去了，但台灣要靠實力、靠對世界的貢獻進去，不要跪著進去。

他說，先前台北市政府與上海舉辦雙城論壇是沒有意義的，因為對方把台北當小孩，而且飛機還在飛，更加沒有意義，這時候舉辦就表示認同飛機在飛是應該的，也表示都是同一國，但明明不是。

陳時中表示，未來在國際上，台北市是台灣首都的氣勢要做出來，要讓世界看得到台北、代表台灣人的台北，這樣才有意義。

他指出，台灣不容許遭霸凌，也不能被霸凌還找盡理由跪拜，未來若當選台北市長，要與中央一起把台灣的格做起來。（編輯：戴光育）1110820