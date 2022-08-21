台東社會住宅設地震監測系統 蔡總統讚貼心

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總統蔡英文（前左）21日在民進黨立委劉櫂豪（前右）陪同下，視察內政部在台東推出的社會住宅「海濱好室」，因應地方環境增設地震監測系統，蔡總統讚許「很貼心」。中央社記者盧太城台東攝 111年8月21日

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）內政部在台東推出的社會住宅「海濱好室」，因應地方環境增設地震監測系統，可比其他縣市快8秒取得資訊，總統蔡英文今天視察時讚許「很貼心」。

蔡總統上午在內政部、國家住宅與都市更新中心人員，以及立法委員劉櫂豪、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷陪同下視察台東市大同路的「海濱好室」社會住宅。

國家住宅及都市更新中心簡報人員表示，目前內政部推動社會住宅，截至今年7月底完工和已決標的戶數是5萬9742戶，其中已完工的有3萬8137戶；內政部在台東地區推出的社會住宅有「海濱好室」和「寶桑好室」。

簡報人員表示，「海濱好室」已完成決標，預計9月動工，共有195戶，放寬承租資格，只要是在台東市區無自有住宅就有資格；不僅有庇護所、民眾活動空間，還特別設置地震系統，包括地震監儀、地震速報預警、震後安全評估3系統，可比其他地區快8至10秒收到地震訊息。

劉櫂豪表示，社會住宅必須中央和地方政府一起推動，蔡總統上任後在台東積極推出「海濱好室」和「寶桑好室」合計293戶社會住宅；但台東縣政府這4年來推動社會住宅「掛零」，讓人很遺憾。

劉櫂豪也向蔡總統建議，台東可以興建更多的多功能性社會住宅，例如舊的805醫院，可結合辦公環境，朝新創社會住宅發展，滿足返鄉青年創業、住宿及在地住宅需求

蔡總統致詞表示，以前多數人認為社會住宅要蓋在都會區，但要蓋社會住宅重點就是找基地，而且最好是國有地，土地取得成本低，更適合蓋社會住宅，台東應該可以找到蠻多適合土地，希望透過社會住宅來平抑高漲的房價，並且吸引年輕人返鄉創業。

蔡總統也讚許台東的「海濱好室」社會住宅，特別貼心注意到台東地震問題，增設很完整的防震偵測系統，希望「海濱好室」社會住宅為台東帶來美好的改變。（編輯：謝雅竹）1110821