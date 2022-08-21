陸軍官校：食物中毒學生情況已緩解 勿信網傳謠言

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）陸軍官校發生251人食物中毒上吐下瀉，網傳校方處置方式包括要求「不要通報醫務所」等，陸軍官校澄清指出「均非事實」，籲請民眾勿以訛傳訛，傷害認真執行訓練的師生士氣。

陸軍官校發布新聞稿指出，事件發生後，陸軍司令即指派副司令進駐，整合指導軍醫部門及學校，配合衛生局調查原因，並妥善細心照顧身體不適的入伍生，全面檢討維護官校學生的健康。

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陸軍官校指出，日前腸胃不適的入伍生，都已緩解痊癒，校方並未禁止他們食用零食和飲料。學校對於學生健康至為重視，若有身體不適，都由醫務所醫官評估後，依症狀程度診療或轉送國軍高雄總醫院，並無網傳「不要通報醫務所」、「先吃藥，若無效再隔離」等狀況。

陸軍官校強調，將持續以最嚴謹的態度，加強餐飲衛生安全、環境消毒，並強化衛教觀念。網路流傳的假訊息，已有觸法之嫌，請民眾切勿轉傳，以維護國防安全。（編輯：蘇志宗）1110821