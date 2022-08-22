林佳龍籲侯友宜走下神壇 來凡間和他競選

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民進黨新北市長參選人林佳龍（左2）22日上午來到新北市板橋區某早餐店用餐，並對新北市長侯友宜喊話，「我請你下神壇，跟我一起在凡間，面對台灣人的選擇」。中央社記者王鴻國攝 111年8月22日

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（中央社記者王鴻國新北22日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天對新北市長侯友宜喊話，「我請你下神壇，跟我一起在凡間，面對台灣人的選擇」。新北市政府副發言人張劭斌以「市民厭倦了政治口水」回應。

林佳龍上午來到新北市板橋區某早餐店用餐，不僅和店家閒話家常，聊到創業上的艱辛與趣事。他接受媒體聯訪時，媒體詢及對侯友宜昨天出席三重李氏宗親會活動時強調，他不分藍綠、不跟人吵架，只想認真努力好好做事說法的意見。

林佳龍表示，侯友宜是很政治化的人，卻一直醜化政治，侯說不懂政治，但其實是藍綠通吃，侯是不沾鍋，到目前為止還沒有被檢驗過。

林佳龍表示，民主政治本來就是政黨競爭，透過選舉，大家來檢驗政治人物，促成更多的討論，讓人民可以選擇，所以如果都把政治講成每天都好好做事，那是在貶低政治，我們這一代好不容易讓政治變成公共政策的討論，不會像上一代說「囝仔人有耳無嘴（台語）」，因此，侯的這種心態是傷害民主的。

林佳龍表示，侯用那種只要做事，其他都不用去討論態度來面對國家的重大問題，比如說中共文攻武嚇，國民黨卻派代表團去中國，侯友宜對此立場是什麼？一直在逃避台灣所有重大問題。

林佳龍表示，侯友宜醜化及汙名化政治，好像他是政治的受害者，其實是因為政治化而獲利，不要收割民主的果實，卻醜化民主政治，「我請你下神壇，跟我一起在凡間，面對台灣人的選擇」。

張劭斌對林佳龍的說法向中央社記者回應表示，市民厭倦了政治口水，民眾需要的是好好做事的公僕。（編輯：張銘坤）1110822

民進黨新北市長參選人林佳龍22日上午到新北市板橋區某早餐店用餐，直呼早餐料理好吃。中央社記者王鴻國攝 111年8月22日

民進黨新北市長參選人林佳龍（前左）22日到板橋區某早餐店用餐，與店家閒話家常，並自拍合影。中央社記者王鴻國攝 111年8月22日