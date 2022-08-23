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38名死囚未執行 蔡清祥：皆未達批准規定

2022/8/23 17:52（8/23 18:47 更新）
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汐止殺警奪槍案涉嫌重大的王柏忠（右二）、王柏英（左三）兄弟，分別處無期徒刑與死刑。（中央社檔案照片）
汐止殺警奪槍案涉嫌重大的王柏忠（右二）、王柏英（左三）兄弟，分別處無期徒刑與死刑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北23日電）國民黨立院黨團今天質疑，現行38名死囚中，有3名因殺警遭判死刑卻未執行。法務部長蔡清祥說，「目前可以執行死刑的都執行了」，而尚待執行的死刑犯，皆有申請憲法審查或是再審、非常上訴情形，因此未有死刑犯達到批准執行的規定。

台南市昨天發生殺警案，造成2位警員殉職，引發各界討論死刑執行進度，國民黨立院黨團今天也舉行記者會指出，台灣至今已經三審定讞判死刑的有38人，其中3人殺警，質疑為何不執行死刑。

行政院發言人羅秉成下午與蔡清祥、內政部次長陳宗彥共同舉行記者會，說明台南殺警案的後續相關因應。

蔡清祥說，尚待執行的死刑犯有38名，依據法律規定，法務部長批准執行死刑前，必須確認死刑犯是否申請過憲法審查，或是否提起再審或非常上訴。

他說，根據掌握，目前38名死刑犯皆申請憲法審查或是再審與非常上訴，因此現階段沒有死刑犯達到批准執行死刑的規定。

另外，蔡清祥也表示，批准死刑執行非常嚴謹審核，須依法進行，一旦符合條件當然會執行。（編輯：楊凱翔）1110823

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