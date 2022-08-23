淡江大橋設計時序 林佳龍：小編語意有誤已修正

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（中央社記者王鴻國新北23日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天指出，對於淡江大橋工程設計的時序，臉書（Facebook）小編的語意理解有誤，但也已做修正。

林佳龍日前在臉書貼文指稱淡江大橋是他協調、促成設計，但淡江大橋是國際建築大師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）在公元2015年設計，她於2016年逝世，當時林佳龍擔任台中市長，林佳龍的發言引發議論。

對此，林佳龍表示，臉書小編的語意理解有誤，但也已做出修正，他認為外界無須炒作。

他指出，他很清楚、也知道設計也已經完成，主要是主橋工程，因為聯外道路的修正、預算增加，造成發包遇到困難，他要解決的是前面多次流標的問題。為迎接2024年淡江大橋完工，屆時會有跨年活動，還可以欣賞特別編導的雲門舞集作品。

新北市長侯友宜接受媒體聯訪時對於淡江大橋議題表示，淡江大橋未來絕對是台灣的地標，世界知名建築大師札哈．哈蒂在完成設計後隔年往生，留下美麗的淡江大橋遺作。

侯友宜指出，希望淡江大橋在2024年能夠如期完工，屆時將是全國最美麗、最值得記憶的指標，新北市未來會持續在淡江大橋舉辦各項活動，讓大家認識新北之美。

另外，林佳龍受訪時針對侯友宜日前邀駐台使節搭船遊淡水河的安排表示，大家討論的城市外交包括締結姊妹城市等，不只是找駐台代表吃飯、送禮，「聯誼跟台灣走向國際的城市交流不太一樣」。

對此，侯友宜受訪回應指出，今年是淡水碼頭開港160週年、紀念馬偕登台150週年，這樣一個日子讓人非常感動，很多外國人到北台灣與新北結緣，帶來很多不一樣教育及醫療的思維。

侯友宜表示，這都是與外國人最有感情連結的地方，所以請外國使節見證歷史的記憶，增進彼此友誼及情感，絕對是很好的國際城市外交。（編輯：戴光育）1110823