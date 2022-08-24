捷克媒體專訪台代表：台灣有決心捍衛自由和主權

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（中央社記者林育立柏林23日專電）針對中國近來在台灣周邊進行軍演，駐捷克代表柯良叡接受媒體專訪時表示，軍演反而增加台灣對中國的反感，強調台灣有決心捍衛自由和主權。

柯良叡在捷克大報「經濟日報」（Hospodářské noviny）今天刊出的專訪中表示，台灣民眾對中國軍演表現出韌性和自制，社會沒有出現恐慌，軍演反增加台灣對中國的反感和不信任感。

被問到是否擔心遭中國封鎖或入侵時，柯良叡表示，中國的軍演嚴重侵犯台灣在國際法上的權利，台灣有權決定與其它國家發展關係，台灣的未來必須由台灣人民決定。

他指出，中國如果入侵台灣，將改變全球權力平衡，進一步助長北京的野心。

柯良叡特別感謝許多捷克政治人物，尤其是參眾兩院議長為台灣民主發聲，他強調台灣有決心捍衛主權、自由和民主，深知必須先自我防衛，讓國際社會認識台灣的重要性。

捷克社會相當關心台積電是否到捷克投資，柯良叡表示，台積電考慮與歐洲國家合作，但有其考量，政府不宜介入。

他說，台灣正在建立半導體領域的教育合作計畫，與捷克教育體制接軌，捷克擅長的電子顯微鏡為半導體所需科技，兩國在相關領域也可合作。

此外，柯良叡還呼籲捷克政府，協助推動歐盟與台灣的投資保障協定，如果完成簽署將可鼓勵更多台灣企業到歐洲投資。（編輯：周永捷）1110824