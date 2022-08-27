陳時中醫事團體後援會成立 衛福部長現身力挺

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（中央社記者蕭博文台北27日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天出席醫事團體後援會成立大會，衛福部長薛瑞元現身力挺，肯定陳時中擔任部長期間展現尊重專業團體的態度，相信也會是最尊重專業團體的市長。

2022陳時中競選市長醫事團體後援會由營養師、醫事檢驗師、牙體技術師、臨床心理師、物理治療師、醫事放射師、諮商心理師、驗光師、語言治療師、職能治療師、驗光生、聽力師等醫事團體組成，今天上午舉行成立大會。

薛瑞元致詞時表示，與陳時中淵源許久，也在陳時中手下做事一段時間，陳時中當衛福部長時對於醫事團體採取的態度、策略就是尊重專業，相信也會是最尊重專業團體的市長。

薛瑞元說，陳時中尊重專業，但認為專業團體主動出來做事、提供服務不能沒有酬勞，也曾訓示不要期待專業團體只憑著善心做事，這樣不會長久，要永續發展就要有適度的酬勞機制。

薛瑞元表示，相信陳時中將來當市長後態度不會改變，不只對現場的醫事團體，包括工程等專業人員也一定會態度一致。

陳時中致詞時則說，過去常說自己的牙科是小科，現場醫事團體也是小科，所以小科挺小科，但現在牙科越來越大科，以後要帶著大家一起變大科；但其實每個醫事專業團體都有其重要性、無法被取代，人數少不代表小，要得到一定的尊重。

陳時中說，部長任內完成驗光生考試、心口分家及營養師法案等政策與法律制定修正，展現他的協調、溝通與執行能力，有這樣的能力當然就能夠當市長；而當市長最重要的不是瞭解每一件事，而是要知人善任、用人不疑、尊重合作。

陳時中還說，他已經提出許多政策，但有點失望的是大家很少對政策內容作批評，而是對於外圍、人設批評，但這次他的選舉戰略仍不變，就是不斷提出政見讓大家批評指教或攻擊，透過檢驗不斷修正，上任就能上手。

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他說，選戰戰略還包括以誠待人，引導選風走向選賢與能，終究要選賢與能才是市民之福，雖信心越來越低，但還是要努力來做。

陳時中說，已提出成立國際事務局、改善內湖交通問題等政見，接下來也將提出如何以科技化、智慧化方式解決建國南路下班時期塞車等問題，都更也是長期要解決的問題，會持續提出想法、訂定目標，感謝醫事團體的支持，期許小科變大科、讓他當市長、市議員選舉全壘打。（編輯：李錫璋）1110827