瓜地馬拉外長步卡羅29日訪台 將晉見蔡總統

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（中央社記者游凱翔台北28日電）外交部今天表示，瓜地馬拉外交部長步卡羅（Mario Búcaro）應台灣政府邀請，8月29日至9月2日率團訪台，期間將晉見總統蔡英文，並與外交部長吳釗燮共同簽署訓練及交流合作協定。

外交部下午發布新聞稿表示，瓜地馬拉外交部長步卡羅（Mario Búcaro）應台灣政府邀請，8月29日至9月2日率團訪台，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，此行是步卡羅首次訪台，期間將晉見蔡總統，拜會吳釗燮，並與吳釗燮共同簽署「中華民國（台灣）與瓜地馬拉共和國外交人員訓練及交流合作協定」並相互贈勳，另接受吳釗燮款宴歡迎。

此外，訪團成員也將拜會大陸委員會、財團法人國際合作發展基金會及中華民國對外貿易發展協會，並參訪外交部外交及國際事務學院、國防大學，以及高雄軟體園區、國立故宮博物院等文經設施。

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外交部指出，步卡羅學驗俱豐，曾任瓜地馬拉聖保羅大學法學院院長、瓜地馬拉駐以色列大使、駐墨西哥大使、拉丁美洲及加勒比海禁止核武器組織（OPANAL）瓜國代表等重要職務，今年2月就任外長職務後致力提升瓜地馬拉國際地位，並積極深化台瓜兩國合作關係。

外交部表示，台灣與瓜地馬拉共享民主、自由及人權等普世價值，邦誼穩固友好；兩國長期以來在醫療衛生、經貿、技術合作、教育文化及基礎建設等領域合作交流密切，成果豐碩。（編輯：蘇志宗）1110828