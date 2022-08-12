瓜地馬拉外長反對中國軍演 力挺民主台灣

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡12日專電）瓜地馬拉外交部長布卡羅日前受訪時說，誓言維持與台灣的關係。他昨天會見駐土耳其代表黃志揚時也關切台海緊張情勢，並表達瓜國反對威權中國軍演威脅，力挺民主台灣堅韌因應。

布卡羅（Mario Bucaro）6月接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問時表示，瓜地馬拉「絕對」會與台灣維持外交關係。目前他正應邀訪問土耳其，昨天特別在瓜國駐土耳其大使館舉辦歡迎晚宴前，會見黃志揚。

駐土耳其代表處今天對中央社表示，布卡羅也贈送黃志揚風景畫冊，大秀瓜地馬拉自然景觀及人文風情。布卡羅特別解釋，畫冊封面的格查爾鳥是瓜國國鳥，更被稱為「自由之鳥」。

布卡羅指出，格查爾鳥酷愛自由，寧可絕食而死，也不願失去自由。瓜地馬拉完全了解、也推崇台灣人民與政府在這個面臨關鍵挑戰的時刻，從未改變對自由民主的堅持。

布卡羅隨後在晚宴中向土耳其政商領袖及各國使節介紹黃志揚，強調瓜地馬拉非常自豪與台灣的悠久邦誼。瓜國時刻關心台海情勢，堅決支持友邦台灣不升高情勢，但也不退縮的作法。

他也譴責中國肆意軍演的威權擴張，危及區域安全穩定的挑釁行徑，瓜地馬拉邀請在座各國大使共同秉持國際正義，反對使用武力解決爭端，支持和平，「瓜地馬拉永遠與台灣站在一起」。

黃志揚致詞表示，感謝瓜地馬拉挺台的濃厚情誼，台灣人感念在心。他也強調台灣與瓜國都是愛好和平的國家，譴責任何破壞區域和平，「面對來自惡鄰的無理對待，我們的自制並非軟弱，台灣堅持不升高緊張情勢，但絕也不會退縮」。

黃志揚說，台灣要求中國以對話解決歧異，誠摯呼籲土耳其等各理念相近國家共同支持台灣，支持和平。

布卡羅應邀出席土耳其第13屆全球使節會議，向土國268個駐外大使發表專題演講，分享瓜國在加勒比海區域及全球的外交作為。

台灣有14個邦交國，其中8個位在中南美洲。瓜地馬拉是台灣最長久的夥伴，雙方關係可追溯至1933年。（編輯：高照芬）1110812