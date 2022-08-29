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開學加中秋連假社區傳播風險升 蘇貞昌：密切觀察

2022/8/29 11:21（8/29 12:11 更新）
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行政院長蘇貞昌29日召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放現況以及成人與兒童疫苗施打情況等議題進行討論。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年8月29日
行政院長蘇貞昌29日召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放現況以及成人與兒童疫苗施打情況等議題進行討論。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年8月29日
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（中央社記者陳俊華台北29日電）指揮中心評估即將開學且中秋連假將至，社區傳播風險上升。行政院長蘇貞昌今天說，請指揮中心密切觀察疫情發展情形；重陽節大型活動務必提前做好防疫宣導，減低長者染疫風險。

蘇貞昌上午召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放現況以及成人與兒童疫苗施打情況等議題進行討論。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組轉述，蘇貞昌會中表示，由於這週各校園已陸續實施返校措施，學生將結束2個月的暑假後回到校園生活，目前國內疫情雖有些微上升，但疫情尚在掌握中，仍請指揮中心、教育部與地方政府教育局保持聯繫並緊密合作，宣導防疫措施及學童疫苗施打作業，使家長充分瞭解資訊，並做好相關準備，藉由提高覆蓋率以提升學童的保護力。

蘇貞昌表示，有關各縣市疫苗施打情形，請指揮中心持續掌握，並向民眾說明各縣市疫苗施打狀況，如果有部分地方政府出現無法提升施打率的情形，儘速提供必要協助。

蘇貞昌指出，暑假期間國內旅遊活動頻仍，中元普渡相關活動近日才落幕，而中秋節將至，親友間的群聚、烤肉活動頻率將大增，請指揮中心密切觀察國內疫情發展情形。

蘇貞昌也說，全國各地將陸續規劃重陽節大型活動，相關活動勢必將吸引長者參與，請指揮中心及內政部務必要求各地方政府民政局及村里幹事，提前做好相關防疫宣導工作及規劃，以減低長者染疫風險。

指揮中心在會中表示，全球疫情趨緩但仍嚴峻，各國因檢測量縮減可能低估病例數；另值暑假旅遊期間，國際傳播風險升高，BA.5變異株是全球主流株，占比約74%，需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變。

指揮中心說，國內疫情上升，全國新增病例略為回升，近一週新增本土病例數較上週上升15.6%，且持續出現社區BA.5感染個案，這週將開學且中秋連假將至，人群南北交流機會增加，社區傳播風險上升。

至於疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為92.6%，第2劑為86.6%，第3劑為72.2%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率為93%，第4劑施打率為9.2%，累積施打已超過6060萬人次，目前疫苗數量尚屬充足。（編輯：謝佳珍）1110829

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