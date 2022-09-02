張麗善登記參選爭取連任 要雲林上場加速前進

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（中央社記者蔡智明雲林縣2日電）國民黨籍雲林縣長張麗善爭取連任，今天上午在支持者陪同下完成登記參選下屆縣長，並公佈參選核心理念「雲林上場、加速前進」，要在2030年前讓雲林成為「農工商科技城」。

張麗善今天上午8時在鄉親陪同下，到雲林縣選委會完成登記參選下屆雲林縣長。張麗善表示，四年前參選的訴求是「雲林上場」，經過這四年的努力，如今她可以驕傲地說「雲林已正式上場」。

張麗善指出，此次爭取連任的核心理念就是「雲林上場、加速前進」，她主政4年就已成功吸引超過新台幣1777億的投資，包括封測大廠「矽品精密工業」也到虎尾設廠。

另外，根據行政院主計處的資料，過去4年來，雲林每戶的總所得平均增加約15萬，算下來每年增長3萬6000元。

張麗善說，「這四年來的政績可說是琳瑯滿目、不勝枚舉。經過篩選後，縣府團隊總共整理了30項重要政績。」包括廣設長青食堂、全面協助裝設住警器、全台第一個做到學校「班班有冷氣」的縣市等。

張麗善強調，連任成功後的施政願景藍圖，將以「智慧經濟」、「低碳永續」、「安全健康」、「共融發展」四大面向作為核心主軸，讓雲林在西元2030年時，成功轉型為百分之百、成熟的「農工商科技城」。（編輯：卞金峰）1110902