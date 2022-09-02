花蓮市長魏嘉賢轉戰縣議員 藍營：違紀參選將處分

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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）國民黨籍花蓮市長魏嘉賢任期屆滿，今天由家人陪同登記參選縣議員，未依黨內提名辦法辦理登記，將面臨黨紀處分。國民黨花蓮縣黨部指出，將提報黨中央處理，最重處以開除黨籍處分。

魏嘉賢曾任3屆縣議員，6年前補選上花蓮市長，並高票連任，今年屆滿，魏嘉賢任內政績頗受好評，未來動向受各界關注，他從未鬆口，今天下午由家人陪同，以無黨籍身分參選花蓮第1選區（花蓮市）縣議員。

魏嘉賢出身花蓮政治家族「魏家班」，父母都曾任花蓮縣議員，今年三兄弟分別參選，魏嘉賢轉戰議員選舉，大弟魏嘉彥為國民黨籍現任議員，登記參選花蓮市長，誓言延續哥哥市政；小弟魏鈺晟今天下午登記參選花蓮市民代表。

魏嘉賢接受媒體聯訪指出，對於政治生涯有很多想法，經評估應以服務能量擺在優先，違紀參選將面臨黨紀處分，心情勢必受影響，但服務的心不會受到影響。

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媒體問到兄弟齊參選，有無競選策略，魏嘉賢說，過去花蓮市公所經費拮据，尤其在縣級補助款，未來會強力要求縣府給予花蓮市公所更多合理的補助經費，讓地方建設更順暢。

對於魏嘉賢違紀參選，國民黨花蓮縣黨部主委張逸華接受媒體聯訪指出，這次選舉在議員、代表及村里長部分，都有黨員未經黨內提名辦法逕自參選，對此深感遺憾，後續將彙整違紀狀況報請中央，最重處以開除黨籍處分。（編輯：謝雅竹）1110902