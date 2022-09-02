反制中共無人機 金防部干擾槍射擊畫面曝光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金防部官兵運用干擾槍，對空實施警戒及待命射擊。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 111年9月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北2日電）中共頻以民用無人機侵擾金門、馬祖等外島防區。軍聞社今天指出，金防部各據點官兵發現不明無人機時，立即回報並加強監視，待命班人員則運用干擾槍及7.62口徑以下武器實施防衛射擊。

軍事新聞通訊社晚間報導，面對中共不明無人機進入金門禁限制水域上空，陸軍金門防衛指揮部各據點官兵時刻對空、對海監控，並以示警及干擾槍等方式依程序應處，確保防區安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

軍聞社指出，依國防部「一點生變、連鎖反應、全面制變」指導，金防部各據點官兵時刻監控，發現不明無人機時，執勤官兵立即回報並加強監視，待命班人員則運用干擾槍及7.62口徑以下武器實施防衛射擊。

根據軍聞社釋出的照片，官兵手持干擾槍對空實施警戒與待命射擊。金防部強調射擊前將謹慎明辨，確認空間射角安全，再予以擊落，避免傷及民眾與其財產。（編輯：林克倫）1110902