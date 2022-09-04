陳時中公廁政策短片惹議 黃珊珊：教壞小孩

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）民進黨台北市長參選人陳時中所提免治馬桶政策短片惹議。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天說，短片內容未尊重別人隱私和教壞小孩，相較設置華而不實設備，提升公廁品質較有用。

黃珊珊下午出席民眾黨士林、北投區市議員參選人黃瀞瑩服務處暖屋活動，她說自己是來祝賀的，同時也謝謝市民對學姊黃瀞瑩的照顧，認為黃瀞瑩很像年輕時的自己，笑說「以後有機會就好好的來監督我」。

媒體會中聯訪詢問如何看陳時中所提免治馬桶政策，黃珊珊嘆了一口氣表示，身為女性，這件事情真的不能兒戲，陳時中團隊原本立意應該是良善，只是想開個玩笑，但性騷擾和窺視這件事真的不能用兒戲帶過。

黃珊珊說，自己之前擔任台北市政府性平委員會副主委，負責性騷擾相關會議討論，其實很多類似事情會造成別人很大陰影，並指陳時中公廁政策短片有幾個缺點，首先就是沒有尊重別人隱私，以及教壞小孩。

對於免治馬桶政策，黃珊珊指出，北市議員曾多次質詢過，北市府也做過評估，但新竹市曾試辦過此政策，卻有75%市民反對，認為提升公廁品質比去設置一個華而不實的設備要來得有用。

媒體問如何看陳時中競選團隊發言人林楚茵臉書發文貼出台北市議會設置免治馬桶，黃珊珊認為，不用製造階級對立，每個地方有各自設置想法，像市議會本身有設置管理維護權責，但一般公廁還要尊重當地管理單位，免治馬桶若沒清理乾淨可能會造成更多管理維護困擾。

由於台北市長柯文哲批評陳時中去知名同志酒吧「明明就是素珠，卻演成林志玲」，媒體追問是否歧視言論，黃珊珊說，自己理解柯文哲的說法應為「什麼樣的人要演什麼樣的戲」，意即若是小白兔就不要去演老虎角色，並非特別歧視誰，每個人都有自身特色。

媒體再問如何看外界質疑次世代疫苗採購疑慢半拍，黃珊珊說，去年底曾和時任衛福部長陳時中討論北市府購買疫苗事項，陳時中清楚告知中央已訂次世代疫苗共4000萬劑，請問如今在何處，是否又沒有預定，究竟是中央流行疫情指中心指揮官王必勝沒有超前部署還是陳時中說謊。

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另有台北市議員指台北城博會涉預算浮報、內容有錯。黃珊珊表示，城博會還在進行中，即便今天大雨仍多人參觀，應待展期結束再作參觀人數檢討，北市府管的是大規劃，相關細項由各局處做預算執行，有問題議員都可提出監督。

媒體今天稍早詢問陳時中在宣傳短片中從廁所隔板上方探頭畫面引起討論，陳時中說，在畫面上沒有這樣的意思，但讓大家有這樣的感覺，「表達我們的歉意」，有與創作團隊研究過，也向團隊表達需要修正，現在都在進行修正與事後相關作業。「我們並沒有任何要騷擾的意思在」。（編輯：方沛清）1110904