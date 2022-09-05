中共無人機擾台 黃重諺：典型灰色衝突多國關切

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（中央社記者黃雅詩台北5日電）總統府副秘書長黃重諺今天表示，中共無人機擾台是典型「灰色衝突」，想讓台灣覺得「拿它沒辦法」，軍方因此調整準則，並參考國外作法，配備干擾槍，無人機接近就打下來。這是新領域，很多國家關心台灣的處置，台灣也跟其他友好國家盤點討論。

中共頻以無人機擾台，黃重諺上午接受寶島聯播網主持人周玉蔻專訪時指出，中共無人機擾台就是中國最愛說的竄訪，這是中國8月起對台發動軍演的後續，中國現階段作法是典型「灰色衝突」，想讓台灣覺得「拿它沒辦法」，軍方調整準則並參考國外作法，配備干擾槍，無人機接近就打下來。

黃重諺說，中共無人機遭擊落後，中共官方推說不知情，中共擔心承認派無人機是明顯挑釁，被擊落這件事也不光彩，看中共從起初的志得意滿，到後來態度轉為不承認不否認，更可確認中國是採取灰色衝突方式，沒有明確意圖，一方面想測試台灣能力限度，一方面製造緊張。

黃重諺並指出，開火擊落無人機確實比較敏感，要考慮影響民宅或射擊到水域之外，軍方會比較審慎、有較多思考，國防部「邱部長和軍方因應算很快速」。

黃重諺說，中共近期軍演，已把對台所有攻勢樣態都表現出來，台灣藉機把中國所有可能威脅方式都盤點過一次，例如飛彈防衛、面對灰色衝突如何搭配岸置火力部署、如何運用雷達更快看到敵方並反應。

無人機是新領域，黃重諺指出，很多國家也關心台灣如何處置，如果以飛彈回應，成本差太多；飛到人口密集處如何處理；應採取干擾「軟殺」或是擊落「硬殺」，台灣並與其他友好國家盤點討論，經過這些過程，有更多機會檢視台灣防衛可做哪些改進，並讓國際社會知道中國持續對台威脅。

黃重諺表示，中國軍演也讓台灣知道它的戰略企圖，過去以為主要是台海，現在中國飛彈射到日本經濟水域，顯示中國是把第一島鏈以西都當作領域，中國軍演讓美方也知道中國攻擊樣態，對於台灣的因應方式，台美都會交換意見。

至於擊落無人機前是否知會美方，黃重諺表示，沒印象有特別知會，因為當時無人機已飛到頭上，但對處置原則有共同默契，這是台灣因應小型無人機的方式之一，美日等國應該也是相同作法。

至於學者建議讓中共無人機拍到反共標語，黃重諺覺得 ，「這也是不錯的建議」。

黃重諺表示，中共軍演凸顯中共對台攻擊樣態，讓軍方更早對這些事情熟悉，找到更好因應方式，「提醒我們有奇怪鄰居要記得關門或設下警報」。

黃重諺說，駐台外媒朋友聚會時常說，接到華府同事或倫敦家人致電關心他們的安危，但外媒朋友都回覆不用擔心，「這是台灣人的日常」，與其說是麻木，不如說是台灣人每天會遇到問題。（編輯：郭無患）1110905