緬懷雷震、傅正 游錫堃：追隨民主前輩精神

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（中央社記者范正祥台北6日電）立法院長游錫堃今天受邀出席雷震紀念館遷館開幕儀式暨「傅正與台灣民主運動」新書發表會時表示，感佩雷震與傅正爭取民主，為台灣犧牲奉獻；台灣民主值得驕傲，應緬懷追隨民主前輩精神。

游錫堃致詞時指出，台灣的民主政治被視為典範，在華人文化圈很不容易。今年2月英國「經濟學人資訊社」（EIU）民主評比，全球167個國家中台灣名列第8、東亞第1；美國「自由之家」的自由指數評比，全球210個國家和地區，台灣名列亞洲第2，與冰島同列世界第17，由此可見台灣的民主已相當成熟且名列前茅。

游錫堃表示，這一方面值得台灣驕傲自豪，另一方面則讓台灣人對民主先賢前輩更加緬懷。

他說他相當敬佩雷震視民主為最高道德和最基本的核心思想，游錫堃指出，雷震在1960年9月4日被捕，歷經10年牢獄，出獄後仍努力不懈為台灣民主奮鬥，完全展現孟子所說「富貴不能淫、貧賤不能移、威武不能屈」的高尚品德。

游錫堃指出，尤其雷震提出「救亡圖存獻議」，主張制定新憲法，改國號為中華台灣民主國，如此思想相當先進，也很不容易。

他說，可惜蔣介石當時未能採納，不然台灣很早就能成為民主國家，也能在追求民主道路上避免無數血淚。

游錫堃指出，老子說「上士聞道，勤而行之；中士聞道，若存若亡；下士聞道，大笑之。不笑，不足以為道」。而蔣介石當時之所以不採納雷震意見，應是受中國傳統父權思想，亦即「打天下」、「天無二日、土無二王」及「普天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣」等觀念所影響。

游錫堃表示，與雷震一起爭取民主的傅正，同樣令人感佩。傅正曾說，「40年來，我在台灣所追求的，甚至不惜以自由為代價乃至生命為代價所追求的，第一是民主，第二是民主，第三還是民主。除了民主，只有民主。」

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游錫堃指出，傅正所追求的民主超越統獨和省籍，這是很多人無法相比擬。

雷震紀念館遷館開幕儀式暨「傅正與台灣民主運動」新書發表會今天於政治大學舉行，游錫堃、監察院長陳菊、行政院政務委員羅秉成、文化部次長李靜慧及政治大學校長李蔡彥等人與會。游錫堃致詞時特別向政治大學及文化部表達感謝，稱許舉辦此活動，共同緬懷為台灣民主犧牲奉獻的先賢，非常難能可貴。（編輯：翟思嘉）1110906