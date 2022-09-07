法國參院歐洲事務委員會副主席貝勒發抵台 將晉見賴清德
2022/9/7 08:50（9/7 09:31 更新）
法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）（右2）應台灣政府邀請，7日至12日率跨黨派國會議員以外交泡泡方式訪台，訪團班機7日早上降落桃園機場，外交部派員前往接機並共同接受媒體拍照。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年9月7日
（中央社記者吳睿騏桃園機場7日電）法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發上午率團搭機抵台，訪團未在桃園國際機場發表談話，來台期間將晉見副總統賴清德等人，這也是法國的國會在1年內第4度組團訪台。
貝勒發（Cyril Pellevat）應台灣政府邀請，9月7日至12日率跨黨派國會議員以外交泡泡方式訪台，訪問團從法國搭乘長榮航空公司BR88班機來台，班機在早上7時27分降落於桃園國際機場，外交部也派員前往接機並接受媒體拍照後離去。
外交部昨天發布新聞稿表示，訪團成員除了貝勒發外，另包括外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）、法制委員會副主席馬克（Alain Marc）、德維莎（Brigitte Devésa）及樂維（Pierre-Antoine Levi）共5名跨黨派議員。
外交部指出，此團是繼去年10月參議院訪團、12月國民議會訪團、今年6月參議院訪團後，1年內法國國會第4度組團訪台，彰顯台法友好情誼，外交部表達誠摯歡迎。
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外交部說明，貝勒發等人訪台期間，將晉見副總統賴清德、拜會立法院長游錫堃、監察院長陳菊，以及相關部會首長，並將參訪台灣文經建設，訪團抵離及在台期間的各項活動規劃，都完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。
外交部提到，此行是貝勒發繼2016年、2017年後3度訪台，期間擬就全球與印太區域安全情勢、科技創新、產業供應鏈、台法共同關注等議題交換意見，以進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的實質夥伴關係，並共同促進印太地區的和平穩定及經濟繁榮。（編輯：郭諭儒）1110907
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法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）7日上午率團搭機抵台，訪團未在桃園國際機場發表談話，來台期間將晉見副總統賴清德等人。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年9月7日
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