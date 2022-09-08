違紀參選桃園市長遭開除黨籍 鄭寶清：乞丐趕廟公

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（中央社記者溫貴香台北8日電）前立委鄭寶清登記參選桃園市長，民進黨中評會今天決議，開除鄭寶清黨籍。鄭寶清表示，開除他黨籍是乞丐趕廟公，等於宣告民進黨距離社會的價值愈來愈遠，這條路一定要犧牲，他會堅定往前走。

鄭寶清下午受訪表示，開除黨籍就是乞丐趕廟公，把一個堅持黨的理想、堅持建黨精神的人，被鬼咒的人開除，他希望民進黨能夠改革，不要背離民主、自由、法治、人權等建黨的精神，與創黨清廉、勤政、愛鄉土的價值。

鄭寶清說，「開除我以後，就等於與社會的價值距離愈來愈遠」，他對民進黨沒有怨、對民進黨有期待，希望民進黨回到建黨精神，一起為台灣的未來努力。

他指出，只有透過民主、自由、法治、人權，才能對抗中國對台灣的壓迫，今天被開除了，「我們很輕鬆，他不是抬頭看上面而是低頭看人民」，人民的意志才是最重要的，為台灣、為桃園努力更重要，「我愛民進黨，更愛桃園；我愛民進黨，更愛台灣」。

被問到是否有話對黨主席蔡英文說，鄭寶清說，希望民進黨回到建黨精神與核心價值上，現在為了一人一黨之私回到密室協商、指定接班人，這都是造成暗黑勢力權力的交換，都不是人民的福祉。

鄭寶清強調，開除他之後，等於民進黨背離所有的價值，他是楊梅客家人具有客家硬頸精神，不要被摸頭也不怕被砍頭，不要因為不要被摸頭就來砍他的頭，社會應該看得很清楚，希望民進黨趕快回到核心價值上面去。

他提到，過去民進黨建黨之初，被罵背骨、共產黨、國民黨同路人，要對抗統治者、有權力的人，壓力很大，不管扭曲、抹黑或現在開始查水表，甚至為他帶紅帽、道德迫害、人格毀滅都會出現，對抗不義政權這條路一定要犧牲，他一定會很堅定地往前走。（編輯：林克倫）1110908