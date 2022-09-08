鄭寶清登記參選桃園市長 民進黨中評會決議開除黨籍

（中央社記者溫貴香台北8日電）前立委鄭寶清登記參選桃園市長，民進黨中評會今天開會一致認定，重大違紀案，通過開除鄭寶清黨籍，中評會主委賴瑞隆呼籲，鄭寶清既然違紀參選被開除黨籍，就不要再用民進黨的名義混淆視聽。

賴瑞隆下午在中評會後受訪表示，民進黨創立36年來，歷經許多前輩努力得到人民的信任而執政，其中，黨的紀律是非常重要的一環，如果沒有紀律就沒有現在的民進黨，也沒有現在執政的基礎。



他說，今天召開中評會針對鄭寶清違紀參選案，全體中評委一致通過，依照違反紀律評議裁決條例第12條規定，違紀參選一律予以除名，也就是開除黨籍，中評會已經做出決議，將鄭寶清開除黨籍。



被詢及中評會中是否有不同意見與發言過程，賴瑞隆說，與會者有高度共識，下午2時會議開始，約半小時處理完畢，每一位中評委都認為這是重大違紀案件，必須依照黨紀處理，違紀參選就是開除黨籍，沒有例外，因此，今天明快做出處理，希望黨員及人民支持民進黨提名的參選人。



除了開除鄭寶清黨籍外，賴瑞隆說，會中也處理直轄市議員違紀參選案一併開除黨籍，總共有25位直轄市議員違紀參選或退黨參選，不論哪一種形式，都是除名、開除黨籍，加入民進黨就應該依照民進黨相關紀律處理，絕不接受違紀參選與退黨參選。



被問到鄭寶清主打清廉、勤政、愛鄉土，賴瑞隆表示，清廉、勤政、愛鄉土是民進黨創黨36年以來最大的價值，同時也是綠色執政、品質保證，相信民進黨員都是遵從這樣的機制在走，任何違紀參選是大家所不能接受的。



他並呼籲國人清楚認知，唯有一個團結且有紀律的民進黨，才能成為有能力確保台灣權益的執政黨；也呼籲鄭寶清不要再用民進黨的名義，既然有違紀參選要離開民進黨，就不要再用民進黨的名義，也希望未來所有同志都應該清楚，任何違紀參選與違反黨的價值與體系就是開除黨籍，不要再用民進黨的名義混淆視聽，希望所有人民支持真正清廉且有價值的民進黨。（編輯：蘇龍麒）1110908