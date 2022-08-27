宣布參選桃園市長 鄭寶清：與他黨尚無合作空間

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（中央社記者沈如峰台北27日電）民進黨前立委鄭寶清今晚宣布參選桃園市長。他說，目前尚未與他黨有合作空間，但只要為桃園有利，大家都要團結，因為中國的飛彈打來時不會分藍綠。

67歲的鄭寶清晚間接受「董事長開講」網路直播節目時，宣布參選桃園市長，並回應支持者問題。

鄭寶清認為，選舉最重要是選出有核心價值觀的人，就像開車要有目標才會到；一樣的道理，若要讓桃園更好，就要選出清廉、勤政、愛鄉土的好人選。

鄭寶清也端出參選牛肉。他認為，現在年輕人最大困難就是買房，以後若他當選，桃園年輕人買房的部分自備款由政府籌措負責；建商若蓋8樓，政府會特別允許蓋到10樓，增加的一樓給建商，一樓給政府當基金推動相關政策。

鄭寶清表示，希望民進黨能恢復到當初創黨精神，那就是清廉、勤政、愛鄉土的核心價值、疼愛人民與台灣。

鄭寶清強調，他一輩子為台灣付出，但有人卻說他是共產黨。過去許多前輩為民主犧牲，現在他參選也做好準備犧牲，只有堅定腳步才能往前走、看到未來。（編輯：方沛清）1110827