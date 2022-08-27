更多編輯台推薦新聞：
周杰倫價值千萬NFT被消失 只因一條釣魚網址惹禍
產經

周杰倫價值千萬NFT被消失 只因一條釣魚網址惹禍

50歲勇闖阿富汗、伊拉克 浴血當戰地註生媽
生活

50歲勇闖阿富汗、伊拉克 浴血當戰地註生媽

富比世2022最吸金網球運動員 費德瑞連17年居冠
運動

富比世2022最吸金網球運動員 費德瑞連17年居冠

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民進黨
新聞專題
民進黨2/300
首頁 / 政治

宣布參選桃園市長 鄭寶清：與他黨尚無合作空間

2022/8/27 23:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰台北27日電）民進黨前立委鄭寶清今晚宣布參選桃園市長。他說，目前尚未與他黨有合作空間，但只要為桃園有利，大家都要團結，因為中國的飛彈打來時不會分藍綠。

67歲的鄭寶清晚間接受「董事長開講」網路直播節目時，宣布參選桃園市長，並回應支持者問題。

鄭寶清認為，選舉最重要是選出有核心價值觀的人，就像開車要有目標才會到；一樣的道理，若要讓桃園更好，就要選出清廉、勤政、愛鄉土的好人選。

鄭寶清也端出參選牛肉。他認為，現在年輕人最大困難就是買房，以後若他當選，桃園年輕人買房的部分自備款由政府籌措負責；建商若蓋8樓，政府會特別允許蓋到10樓，增加的一樓給建商，一樓給政府當基金推動相關政策。

鄭寶清表示，希望民進黨能恢復到當初創黨精神，那就是清廉、勤政、愛鄉土的核心價值、疼愛人民與台灣。

鄭寶清強調，他一輩子為台灣付出，但有人卻說他是共產黨。過去許多前輩為民主犧牲，現在他參選也做好準備犧牲，只有堅定腳步才能往前走、看到未來。（編輯：方沛清）1110827

鄭寶清
鄭寶清宣布參選 桃園藍白綠參選人皆表尊重 柯文哲：不擔心鄭寶清是否選桃園市長
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
回應鄭寶清參選 民進黨：延續鄭文燦政績才是目標