5度站台力挺 蔡英文：林佳龍是最好市長人選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

身兼民進黨主席的總統蔡英文（前右2）8日晚間到三重區為黨籍新北市長參選人林佳龍（前右）站台表示，林佳龍是最好的新北市長人選，可以帶動新北發展及讓新北大翻新，進而帶動北部發展。中央社記者王鴻國攝 111年9月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北8日電）總統蔡英文今晚為林佳龍站台表示，新北市很重要，養成她成為總統，身為市民，要幫新北找一個好的市長；身為總統，希望新北能發展，林佳龍是她心目中最好的新北市長人選。

蔡總統今晚到三重區中山橋市民活動中心出席民進黨新北市長參選人林佳龍「秉友會」造勢活動，支持群眾場面熱烈。林佳龍說，感謝蔡總統第5度來到新北「加持佳龍」。

蔡總統表示，這兩年來的疫情獲控制，社會更穩定，但當中央把經濟產業推上新的階段時，國家需要做很多變革及建設，很多事要中央和地方一起來做，中央規劃及執行時，如果沒有地方政府配合，執行效率會打折扣。

蔡總統說，身為新北市民，就要幫新北找一個好的市長；身為台灣總統，當然希望新北能有發展，因為新北是台灣北部發展的引擎所在。高雄市、台南市及桃園市的市長做得好，就是中央地方配合得好，新北需要能有和中央配合及促成大進步的市長，那人就是林佳龍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡總統表示，她從2010年參選新北市長開始，就覺得新北市是很有潛力的地方，可惜2010年沒有當選，2012年也沒當選總統，但是她學習到很多，很多政策都是從參選新北市長時開始構想，2012年再整合成全國性政策，2016年當選總統及立法院過半，才能大步往前走。

林佳龍會後接受媒體聯訪，對於侯友宜將選辦設在2010年蔡總統競選市長的地點，是否想走「小英路線」？林佳龍指出，隨著侯友宜表態志在2024總統大選「我覺得這對新北市民是很不尊重的」，呼籲新北市民把選票投給承諾做好4年的林佳龍。（編輯：陳清芳）1110908