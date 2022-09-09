鄭運鵬：黨紀是為維護聲譽品質 相信選民判斷

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（中央社記者葉臻桃園9日電）前立法委員鄭寶清遭開除民主進步黨籍，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天說，黨紀是為維護民進黨聲譽和品質，相信選民會判斷參選人是否符合政黨理念價值。

鄭寶清登記參選桃園市長，民進黨中央評議委員會昨天開會一致認定，重大違紀案，通過開除鄭寶清黨籍。

鄭運鵬上午接受媒體聯訪表示，黨紀是政黨最重要工具，他非常尊重，但可能有些人不是很在意；從黨主席到黨公職，沒人可說自己代表所有民進黨、光譜和選民。

他說，黨紀處理就是要維持國民對民進黨的看法，違紀參選或其他操守、形象上，須維持民進黨品質，黨紀就是為維護民進黨聲譽和品質；中評會做這些建議，相信是政黨政治為給國民和選民交代的正確做法。

鄭運鵬表示，相信在黨紀外，選民也會判斷參選人是否符合政黨理念價值、在桃園建設能力及過去成績、能力，能否符合桃園市長鄭文燦這8年好成績，這幾點要素相信選民會判斷，在投票上做最佳選擇。

媒體詢問，中國國民黨桃園市長參選人張善政申請行政院農業委員會經費研究報告疑抄襲案，至今還沒開說明會？

鄭運鵬表示，張善政寧願跟律師開會拍照，不願公開資料完整說明，「我認為他對這個案子已經沒有把握」。如果連張善政都不了解這份報告，很難相信以後會當好市長；如果是了解卻不敢公布，更難相信以後會是好市長。

他說，站在市民知的權利，要求張善政公布所有資料、說明，這要求不過分。（編輯：李明宗）1110909