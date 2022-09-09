更多編輯台推薦新聞：
京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」將來台 超人氣管樂隊國慶獻演
文化

京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」將來台 超人氣管樂隊國慶獻演

日月潭金盆阿嬤92歲辭世 飄香逾60年碼頭茶葉蛋暫停營業
生活

日月潭金盆阿嬤92歲辭世 飄香逾60年碼頭茶葉蛋暫停營業

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比
生活

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比

陳亞蘭演嘉慶君金鐘獎爭帝創先例 當年梁兄哥凌波拿特別獎
娛樂

陳亞蘭演嘉慶君金鐘獎爭帝創先例 當年梁兄哥凌波拿特別獎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風梅花可能增強為中颱 海上警報最快11日發布
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉4/300
首頁 / 政治

鄭運鵬：黨紀是為維護聲譽品質 相信選民判斷

2022/9/9 12:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園9日電）前立法委員鄭寶清遭開除民主進步黨籍，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天說，黨紀是為維護民進黨聲譽和品質，相信選民會判斷參選人是否符合政黨理念價值。

鄭寶清登記參選桃園市長，民進黨中央評議委員會昨天開會一致認定，重大違紀案，通過開除鄭寶清黨籍。

鄭運鵬上午接受媒體聯訪表示，黨紀是政黨最重要工具，他非常尊重，但可能有些人不是很在意；從黨主席到黨公職，沒人可說自己代表所有民進黨、光譜和選民。

他說，黨紀處理就是要維持國民對民進黨的看法，違紀參選或其他操守、形象上，須維持民進黨品質，黨紀就是為維護民進黨聲譽和品質；中評會做這些建議，相信是政黨政治為給國民和選民交代的正確做法。

鄭運鵬表示，相信在黨紀外，選民也會判斷參選人是否符合政黨理念價值、在桃園建設能力及過去成績、能力，能否符合桃園市長鄭文燦這8年好成績，這幾點要素相信選民會判斷，在投票上做最佳選擇。

媒體詢問，中國國民黨桃園市長參選人張善政申請行政院農業委員會經費研究報告疑抄襲案，至今還沒開說明會？

鄭運鵬表示，張善政寧願跟律師開會拍照，不願公開資料完整說明，「我認為他對這個案子已經沒有把握」。如果連張善政都不了解這份報告，很難相信以後會當好市長；如果是了解卻不敢公布，更難相信以後會是好市長。

他說，站在市民知的權利，要求張善政公布所有資料、說明，這要求不過分。（編輯：李明宗）1110909

鄭運鵬
開除鄭寶清黨籍 桃綠營：讓被混淆的綠軍歸隊 張善政疑似抄襲案 鄭運鵬：閃躲無助證明清白
張善政
研究計畫再遭指涉抄襲 張善政：合理引用 張善政：農委會調查研究計畫報告光明磊落
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
違紀參選遭國民黨撤銷黨籍 魏嘉賢：服務決心不變