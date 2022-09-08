開除鄭寶清黨籍 桃綠營：讓被混淆的綠軍歸隊

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（中央社記者葉臻桃園8日電）前立委鄭寶清登記參選桃園市長，民進黨中評會今天通過開除鄭寶清黨籍。桃園綠營人士表示，黨內團結不受影響，但可讓被混淆的支持者歸隊；鄭寶清和綠營對幹，反而吸到藍營選票。

鄭寶清登記參選桃園市長，民進黨中評會今天開會一致認定，重大違紀案，通過開除鄭寶清黨籍，中評會主委賴瑞隆呼籲，鄭寶清既然違紀參選被開除黨籍，就不要再用民進黨的名義混淆視聽。

民進黨桃園市黨部主委張丞儀接受中央社電訪時表示，對於鄭寶清的選擇給予尊重，就算鄭寶清被開除黨籍，「我們還是一樣做好自己、全力輔選鄭運鵬」，不受外界影響，所有人團結目標年底勝選、全力以赴。

民進黨桃園市議員楊家俍向中央社表示，綠營本來就很團結，沒有因為鄭寶清脫黨參選而分裂，但藉由開除黨籍，可以避免混淆視聽，讓支持者知道鄭寶清已經不屬於民進黨，唯一要支持的人是民進黨提名的桃園市長參選人鄭運鵬，被混淆的綠軍歸隊後，相信很快會反映在民調上。

楊家俍也說，以鄭寶清現在的行為，會吸引到的都是討厭民進黨的選票，反而是國民黨桃園市長參選人張善政和民眾黨桃園市長參選人賴香伶的選情會受到衝擊，得3個人瓜分同屬性選民的票。

民進黨桃園市議員彭俊豪向中央社表示，鄭寶清被開除黨籍，對支持者而言，可以很清楚知道民進黨在桃園的母雞就是鄭運鵬，沒有模糊的空間；選戰至今民進黨內有一定的方向跟共識，不影響黨內團結。

綠營黨內人士也說，現在鄭寶清一直數落民進黨的不是，並不會讓民進黨的支持者挺他，「會吸到的反而都是國民黨的票」；民進黨的支持者是黨性大過於候選人特質，對於被退黨的鄭寶清，反而會群情激憤，更團結支持鄭運鵬。

桃園市長鄭文燦今天下午出席行程後接受媒體聯訪表示，作為民進黨人，應該有共同的價值、感情、行動，這是參與政治的基本前提，如果選擇不同的路，也尊重他的選擇，「民進黨還是一個團隊」，相信支持者了解這個道理，也相信桃園市民的智慧選擇。

媒體詢問，鄭運鵬的民調是否在鄭寶清參選後攀升？鄭文燦說，目前鄭運鵬的支持度非常穩定地在攀升，現在是微幅領先，未來會拉開差距，「我也很有信心，桃園隊一定是非常有韌性的」。（編輯：張銘坤）1110908