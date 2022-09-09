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澄清蔡總統搭專機未付錢 空軍：8/30收到民進黨款項

2022/9/9 14:00
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（中央社記者黃雅詩台北9日電）國民黨質疑總統蔡英文搭專機輔選未付油料費，空軍司令部今天澄清指控非事實，空軍已在8月30日收到民進黨支付款項，後續也將依程序辦理。

空軍司令部發布新聞稿指出，媒體報導「總統搭專機公私不分沒有付錢」，內容並非事實。行政專機的使用，均依「國軍行政專機申請使用作業規定」辦理，凡非公務行程，均訂有付費標準，從馬前總統到蔡總統，皆依照相關標準辦理。

空軍司令部表示，以近期而言，空軍確實已在8月30日收到民進黨支付款項，後續也將依照相關程序辦理，籲請媒體報導前，應善盡查證責任。

國民黨立法院黨團書記長李德維、副書記長鄭正鈐、洪孟楷等昨天在立法院召開記者會。鄭正鈐指出，近期蔡總統都有到地方視察的行程，卻又幫民進黨參選人輔選，很可能搭乘行政專機，把視察包裝成輔選行程。

總統府發言人張惇涵昨天回應表示，關於專機的使用，歷任政府都有相關規定；蔡政府對於專機運用，包括總統蔡英文與副總統賴清德的處理標準，都會比照前總統馬英九辦理，一切按照規定。（編輯：翟思嘉）1110909

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