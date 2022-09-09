陳時中競辦：網傳抹黑造假影片 已報警處理

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網路流傳將民進黨台北市長參選人陳時中人像與電影「熔爐」片段改造的影片，陳時中競選辦公室9日已報案。圖為陳時中3日舉行廣設公廁免治馬桶記者會。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北9日電）民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室今天表示，網路流傳將陳時中人像與電影「熔爐」片段進行改造的影片，總幹事吳思瑤已向刑事局報案，盼警方追查主事者。

陳時中日前推出公廁政見，並發布政策影片，其中陳時中從廁所隔板上方探頭的畫面引起討論，遭指與韓國電影「熔爐」中的窺視片段相似，陳時中競選團隊當天即進行修正。

陳時中競辦今天透過新聞稿表示，網路流傳將陳時中人像與「熔爐」片段進行改造並惡意擴散的影片，此行徑不僅涉及扭曲陳時中政策影片原意、盜用改造國外影片片段，用移花接木的方式造成觀眾誤解，更是違法不當的造假影片。

新聞稿指出，競選辦公室已由總幹事吳思瑤代表向刑事警察局報案，盼警方能追查抹黑陳時中影像的主事者，徹底追溯不法行為。

陳時中競選辦公室表示，政策可受公評，但用移花接木的方式，變造與扭曲影片原意，無助於公共政策的討論，反而造成錯假訊息的流傳，嚴正呼籲網友切勿轉傳以免觸法。（編輯：張銘坤）1110909