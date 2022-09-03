陳時中推公廁政見 7200個市府列管馬桶改為免治
（中央社記者蕭博文台北3日電）民主進步黨台北市長參選人陳時中競選辦公室今天舉行記者會，推出公廁政見表示，台北市政府主管7200個馬桶，未來全面汰換成免治馬桶。
陳時中表示，公廁政見看似小事實則大事，代表細心與體貼；城市給人的印象與是否進步，廁所是重要指標，如日本東京許多廁所讓遊客沒衛生負擔，台北是世界的台北，要讓世界看到台北乾淨、進步，就從公廁開始。
他說，進步城市提供先進設備，管理保養也非常重要，如果公廁管不好，市政怎麼做得好？現在免治馬桶噴水設備有逆止閥設計，未來採購時會特別注意清潔問題，這代表台北進步，注意市民事務精神與態度，希望從小事滿足市民需要。
陳時中競選總幹事吳思瑤表示，全市列管公廁中，男廁2758座、女廁2871座、無障礙廁所702座、親子廁所236座及性別友善廁所412座；市府公權力可達到、直接管理共3673座，將優先進化升級，全面裝設免治馬桶。
她說，目前初步估計市府管理馬桶7200個，未來將全面換成免治馬桶，也要全面推動規劃設置「免治馬桶、酒精、座墊紙」公廁三寶，建構體貼政府，文明城市，讓台北幸福加倍。
吳思瑤會後受訪表示，經訪價得知每座國產免治馬桶均價為新台幣6000元，是市府預算規模能負擔範圍，希望企業界攜手合作，只要政府有態度、決心，絕對負擔得起，也是一筆非常值得的幸福預算。
媒體追問，日本曾有研究顯示免治馬桶有衛生疑慮？吳思瑤說，經仔細檢視研究報告，研究者坦承是局部分析，規模、面向不夠全面；重點是心態問題，未來會在管理層面升級，如果不想做，永遠都有理由。
此外，媒體提問，陳時中曾前往社子島深度行，不排除借鏡桃園航空城開發經驗；陳時中說，社子島是長期規劃的政策，進展到現在，只要是好的政策會延續，需改進部分會滾動式檢討。航空城執行面，桃園市長鄭文燦做了相當成功示範，有值得學習的地方也要學。（編輯：李明宗）1110903
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。