黃珊珊再邀對手每週政見辯論 籲停止隔空喊話

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前拋出每週舉辦政見辯論會的構想，今天再度呼籲各參選人現在就開始參與，若等到公辦政見發表會太晚了，不要再每天隔空喊話、浪費社會成本。

黃珊珊8月31日登記參選台北市長時邀請各參選人每週舉辦針對政策的公開辯論。民進黨台北市長參選人陳時中昨天回應，社會對話也是辯論，大家照著自己的選舉步驟做就好；國民黨台北市長參選人蔣萬安指出，自己每週都有公布政見。

黃珊珊今天上午出席2022台北3C電器空調電腦電玩影音大展開幕記者會前接受媒體聯訪指出，希望現在就開始每週針對各項政見進行辯論，昨天她已經簽了三立電視台的意願書，民視、華視也想舉辦，樂見具有公信力的媒體加入，讓真理越辯越明。

黃珊珊表示，若等到11月的公辦政見發表會太晚了，應該現在就開始，大家不要再每天隔空喊話、浪費社會成本，而是把自己構思的東西說清楚。

對於希望何時開始舉辦，黃珊珊說，越快越好，她隨時都準備好了，希望大家拿出已經在腦袋裡的東西，而不是因為政策外包、發包，無法吸收所以無法辯論。

此外，台北市長柯文哲昨天在議會接受市政總質詢時，國民黨市議員汪志冰問及有關陳時中針對大巨蛋提出「保證安全、體育優先並公布檔案」的政見，柯文哲答詢稱其為「屁話連篇」。

黃珊珊今天表示，柯文哲的說法是針對陳時中而不是議員，不是對議員沒禮貌。大巨蛋全部的檔案、從頭到尾都已經公布在網站上，且已經公布7年了，上網看一下就可以。（編輯：戴光育）1110902