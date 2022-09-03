城博被爆浮報價格 柯文哲：會再檢查一遍統包案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北3日電）台北城博會被市議員指出浮報價格、租設備比買還貴、2張A4防疫計畫報價2萬元等。台北市長柯文哲今天表示，統包案的計畫有時為確保金額或求簡單就會這樣，他會再檢查一遍。

民進黨台北市議員洪健益在昨天市政總質詢時表示，台北城市博覽會文宣涉浮報新台幣180多萬元，租借熱像儀、電視等花費還比買下來貴，活動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫計畫書只有2張A4卻報價2萬元等。

柯文哲今天視察建國抽水站，會後接受媒體聯訪被問到此事時指出，統包案就是買服務、算一個價格，執行上也知道實際內容會與原本不一樣，寫計畫書時為求金額足夠或簡單起見，就會有浮報現象，「我自己會再檢查一遍」。

此外，颱風「軒嵐諾」逼近，媒體詢問晚間是否宣布明天的上班上課情形。對此，柯文哲說，「今天沒有放，明天也不要想放假」，颱風「軒嵐諾」算擦身而過，不過還是利用這次機會檢查防災標準作業流程，北市抽水站可以遠端操控，抽水量也很足夠、沒有問題。

柯文哲表示，颱風「軒嵐諾」外圍環流會夾帶大量雨量，雖然應變中心下午應該會降為二級開設，市區沒事、但山區及河邊水位會上漲，提醒民眾北市下午2時起關水門，等淡水河水位下降北市才會再開水門。

媒體提問，民進黨台北市長參選人陳時中提出公廁設免治馬桶政見。對此，柯文哲表示，社宅曾裝過，後來發現損壞率太高、維護不易，就決定後面蓋的社宅都不要裝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

柯文哲指出，不能確保每個使用公廁的人都知道怎麼使用免治馬桶，而很多東西不見得不對，只是現階段維護成本太高，等以後民眾都習慣了，要改也不是不行。

柯文哲表示，參選人盡量不要提出「灑幣政見」，例如增加育兒或坐月子津貼，雖然可行但會排擠其他項目預算，不然政府就要舉債，且年輕人也不會因為多這幾萬元就願意結婚生小孩，「灑幣政見」風氣一旦養成，財政紀律就難控制。（編輯：戴光育）1110903