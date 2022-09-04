免治馬桶政見 陳時中：讓身體清潔舒服是市民權利

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（中央社記者高華謙新北4日電）民主進步黨台北市長參選人陳時中今天針對免治馬桶政策被對手批評華而不實時表示，讓身體更清潔、舒服是市民權利，整體公廁清潔、設備都需要升級，免治馬桶是其中一項。

陳時中昨天推出公廁政見表示，台北市政府主管7200個馬桶，未來全面汰換成免治馬桶。無黨籍台北市長參選人黃珊珊對此表示，台北市府先前就曾提出設置，但因管理維護問題遭反對，還是應該回歸實用性，「不要華而不實」，提升公廁品質比較重要。

陳時中今天上午到天主教輔仁大學出席職能治療師全聯會2022創會20週年紀念學術研討會，會後接受媒體聯訪時說，黃珊珊也想過要做，後來可能是因為清理不方便、設計不理想而打消念頭。

陳時中說，讓身體更清潔、舒服是市民權利，其中廁所的清潔是必然要做，既然馬桶升級了，各方面清潔也要升級，「向市民表達的意思是我們很細心，觀察到生活細節的需要」，整體公廁清潔、設備都需要升級，免治馬桶是其中一項。

媒體詢問有人擔心噴水沾上污穢物，以及免治馬桶經費從哪來，陳時中說，任何政策實施都要先編列預算讓議會通過，至於擔心噴嘴頭各方面不清潔，可以嚴加檢查，現在也有不會回吸的設計，請大家放心。

民主進步黨籍立法委員莊瑞雄補充，整個公廁品質提升是台北市民基本要求與權益，「議員屁股可以免治，官員的屁股可以免治，市民沒有這個權益嗎，這點值得社會大家思考」。

另外，媒體詢問陳時中在宣傳短片中從廁所隔板上方探頭的畫面引起討論，有人酸把騷擾當有趣，對此陳時中表示，在畫面上沒有這樣的意思，但讓大家有這樣的感覺，「表達我們的歉意」。

他說，有與創作團隊研究過，也向團隊表達需要修正，他們欣然同意；現在都在進行修正與事後相關作業，「我們並沒有任何要騷擾的意思在」。

針對外界質疑指揮中心沒直接採購鎖定BA.5的莫德納次世代二價疫苗，陳時中說，這是衛福部或指揮中心目前權責，他們一定會做最好選擇。（編輯：方沛清）1110904