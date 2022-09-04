陳時中公廁政策短片惹議 蔣萬安籲出面道歉

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（中央社記者劉世怡台北4日電）民主進步黨台北市長參選人陳時中提公廁免治馬桶政見影片惹議，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天受訪表示，反偷窺、反性騷是基本觀念，除了刪除影片，陳時中應出面向大眾道歉。

陳時中競選辦公室推出公廁政見，台北市政府主管7200個馬桶，未來全面汰換成免治馬桶。宣傳影片中網紅四叉貓如廁發現沒衛生紙，敲隔板借衛生紙後，免治馬桶蓋從天而降；陳時中則從隔板上方探頭，還對四叉貓比出勝利手勢，隨後由陳時中登場說明公廁政見。影片後來修正，刪除陳時中從隔板上方探頭片段。

媒體今天稍早詢問陳時中在宣傳短片中從廁所隔板上方探頭畫面引起討論，陳時中說，在畫面上沒有這樣的意思，但讓大家有這樣的感覺，「表達我們的歉意」，有與創作團隊研究過，也向團隊表達需要修正，現在都在進行修正與事後相關作業。「我們並沒有任何要騷擾的意思在」。

對於台北公廁，蔣萬安表示，目標應提升整體的清潔與衛生並維持品質，還有故障能否及時修理，以及改善女生如廁須大排長龍情形，因此不管是硬體建置提升，仍須透過管理去維護品質。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土Omicron BA.5疫情已經開始，政府採購疫苗遭質疑為何不買對症下藥的BA.5卻選擇買BA.1的看法；指揮官王必勝以下雨為比喻表示，應先用準備好的傘擋雨，而非淋雨卻期待等新傘。

蔣萬安表示，中央疫情指揮中心從過去2年至今，在相關整備方面，疫苗採購、快篩試劑、抗病毒藥物，要什麼沒什麼，這是民眾最大的感受，面對BA.5，指揮中心到底有沒有做好準備，這都是可以預見的，其他國家已經有經驗，能不能吸取教訓，提早做相關整備，但現在看起來似乎要重蹈覆轍，這是民眾無法接受的。

蔣萬安呼籲指揮中心，當外界提出好的建議，應要虛心接受，而不是用非常傲慢的，用似是而非的比喻回擊，民眾已經很厭倦指揮中心這樣的態度，還是希望共同守住疫情，維護民眾的生命健康安全。

媒體問到，近期民調都是排名第1的看法。蔣萬安回應，選舉會有很多民調，就是參考，他虛心接受，不夠的地方就加強，做得好的會持續下去。

台北市國際排舞協會成員今天安排客家舞曲，歌詞提及形容女子漂亮，音同「將」，並當場邀蔣萬安一起跳舞，連跳二次，也對蔣萬安跳舞成績評比打100分。蔣萬安提及，未來將會持續推廣排舞運動，並爭取更好的運動場館。

蔣萬安今天出席台北市國際排舞協會教練營課程前，接受媒體聯訪做出上述表示。（編輯：方沛清）1110904