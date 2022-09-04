陳時中公廁政策短片引熱議 國民黨要求民進黨道歉

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（中央社記者劉冠廷、高華謙台北4日電）民進黨台北市長參選人陳時中推出公廁政策影片中，陳時中從廁所隔板上方探頭的畫面引起討論。國民黨今天表示，犯法行為不是創意表現，民進黨應向國人公開道歉。

陳時中上午到輔仁大學出席職能治療師全聯會2022創會20週年紀念學術研討會，他會後接受媒體聯訪時表示，在畫面上沒有這樣的意思，但讓大家有這樣的感覺，「表達我們的歉意，並沒有任何要騷擾的意思。」

陳時中說，有與創作團隊研究過，也向團隊表達需要修正，他們欣然同意；目前正在進行修正與事後相關作業。

陳時中日前推出公廁政策，並播放陳時中與四叉貓合作的短片。影片中四叉貓如廁發現沒衛生紙，敲隔板借衛生紙後，免治馬桶蓋從天而降；陳時中則從隔板上方探頭，還對四叉貓比出勝利手勢，隨後由陳時中登場說明公廁政見。

國民黨今天上午召開記者會，文傳會主委洪孟楷表示，教育部曾發函給各學校，避免同學偷窺觸法，要強化學生的法律認知；衛福部在2021年曾表示，性騷擾成立案件創5年新高，偷窺、偷拍增3倍，當時的衛福部長還是陳時中，不會不知道。

洪孟楷指出，犯法的行為不是創意表現，民進黨應向民眾公開道歉；偷窺、偷拍年增3倍，衛福部應加強宣導，杜絕不法。

與會的國民黨籍台北市議員游淑慧說，免治馬桶需要插電，現在大多數公廁都沒有配置插座，因此大部分的公廁要因為這政見打掉重練，陳時中卻沒有交代準備要花多少錢、花多少年完成這項政策，只有一個惡趣味、帶有性騷擾的影片，想要博取聲量。

游淑慧認為，這樣的行為不是尊重性別友善，是消費性別友善，不是下架影片就可以了事，陳時中必須道歉；也應立法禁止性別歧視或騷擾的影片，因為這會引發關注討論，甚至模仿。（編輯：林淑媛）1110904