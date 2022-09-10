衝刺九合一 民進黨加溫政績牌縣市長連線登場

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（中央社記者溫貴香台北10日電）九合一選戰持續加溫，民進黨打出團結牌訴求「會做事，最有力」為登記後的選戰揭開序幕，繼日前女力連線後，14日行動中常會移師雲林，推出雲嘉嘉連線；24日是民進黨36週年黨慶，配合18歲公民權投票，將推出「36挺18」的訴求。

九合一選戰白熱化，民進黨秘書長林錫耀日前在中常會報告選情，除了說明「三腳督」的定義，是指第三名的支持度超過20%才列入，目前全台有4個地區縣市長選舉呈現三腳督情況，分別為台北市、苗栗縣、新竹市及澎湖縣，都是激戰區。

林錫耀分析，口水戰、烏賊戰對執政黨並不有利的，因此要拉開另一條選舉戰線，宣傳中央與地方執政政績，例如執政7縣市會作為宣傳重點，啟動相關輔選列車計畫，不要捲入每一個地區的口水戰。

因應新戰局，民進黨副秘書長林鶴明受訪表示，上週各縣市參選人完成登記後，選戰正式啟動，各地競選總部都有一定節奏與選戰策略運作，黨中央也全力支持，除了支援人力、組織、社團活動，並幫忙處理空戰文宣。

他提到，在7日中常會裡，黨主席蔡英文與5位女性縣市長參選人同台，提出「女力連線」，訴求「會做事，最有力」，為登記後的選戰揭開序幕。民進黨中央採用鮮紅色的色調文宣，讓5位女性參選人的特質和訴求強化印象，讓眾人印象深刻。

黨內人士表示，14日將啟動行動中常會，開拔到雲林召開，屆時各地中常委也會陪同黨主席前往雲林。黨中央並將推出「雲嘉嘉」連線，有現任嘉義縣長翁章梁領軍，與嘉義市長參選人李俊俋、雲林縣長參選人劉建國同台造勢，拉抬雲嘉嘉選情。

民進黨內人士說，整個9月將會有系列的縣市長連線操作，讓選戰持續加溫，並透過網路社群與新聞報導，擴散候選人的訴求與聲量。此外，民進黨也是中央執政的政黨，未來也將在「顧台灣 拚未來」的競選主題下，逐步凸顯民進黨照顧人民的施政成果，訴求執政成績，爭取民眾的支持與肯定。

民進黨預計在24日舉行黨慶活動，以音樂會的形式呈現，地點計劃在台中。由於今年適逢民進黨創黨36週年，又剛好有18歲公民權投票，將推出「36挺18」的訴求。（編輯：郭無患）1110910