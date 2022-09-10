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蔣萬安：陳時中團隊容不下網友意見

2022/9/10 13:24
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（中央社記者陳怡璇台北10日電）中國國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，民主進步黨台北市長參選人陳時中團隊可對其他參選人kuso創作，卻容不下網友意見及批評，要用提告方式嚇阻，非常誇張。

陳時中日前發布公廁政策影片，但競選辦公室發現，近日網路流傳將政策影片中陳時中片段與韓國電影「熔爐」片段進行改造的影片，已向警方報案。

此外，蔣萬安日前指長期照顧悲歌，最該被究責的就是前衛生福利部長陳時中，但陳時中細部長任內長照政績，希望蔣萬安好好讀書，不是耍耍嘴皮就可以。

蔣萬安上午到臨江市場掃街，接受媒體聯訪表示，如果陳時中長照真的做得這麼好，2020年就不會被監察院糾正，且陳時中曾表達考慮長照保險制度，後來行政院政務委員林萬億投書後就不再提。

此外，媒體問及無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨天受邀，出席台北市市場處補助舉辦的環南市場活動，遭台北市議員質疑行政不中立。

蔣萬安說，議員是履行職責，提醒台北市政府行政中立、不濫用行政資源；市民期待行政中立環境，各參選人參與競選活動都公平公正。（編輯：李明宗）1110910

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