雙十空中兵力操演揭序幕 13及22日清晨飛越總統府

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（中央社記者陳俊華台北12日電）雙十國慶將屆，國慶籌備委員會今天表示，為實施飛行航線會勘及試航，13及22日清晨黑鷹直升機、阿帕契攻擊直升機及契努克運輸直升機將飛越總統府上空，操演時發動機聲響較大，請民眾不用緊張。

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慶籌會透過新聞稿指出，雙十國慶各參演單位正緊鑼密鼓排練，為空中操演順利進行，國防部所屬UH-60M黑鷹直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、以及CH-47契努克運輸直升機，將在明天以及22日清晨6時到7時30分之間，從桃園龍潭陸軍航空第601旅出發向北飛行，通過總統府上空實施飛行航線會勘及試航，為接下來的空中兵力操演揭開序幕。

慶籌會表示，機隊操演時發動機聲響較大，屆時請民眾不用緊張，一起為國軍喝采加油；另外，飛行航線會勘及試航如遇天侯影響，將改在預備日（14日、23日）實施，最新資訊請隨時注意慶籌會官網公告。（編輯：郭無患）1110912