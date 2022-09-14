鍾東錦參選苗栗縣長 國民黨中常會通過開除黨籍

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨中常會今天討論黨員考紀案，通過開除苗栗縣議長鍾東錦、中央委員徐正文黨籍、撤銷花蓮市長魏嘉賢黨籍，文傳會主委洪孟楷表示，依照相關黨章規定，通過後立即生效。

年底縣市長選舉，國民黨提名謝福弘參選苗栗縣長，不過，鍾東錦堅持參選，已在9月2日登記。國民黨考紀會8日開會討論包含鍾東錦在內的黨員違紀參選案，最後決議鍾東錦、登記參選台北市議員的中央委員徐正文等人開除黨籍，未依照黨內提名辦法辦理，登記參選花蓮縣議員的魏嘉賢，則是撤銷黨籍。

國民黨中常會今天下午處理考紀會所送出的黨員考紀案，確定通過開除鍾東錦、徐正文黨籍，撤銷魏嘉賢黨籍，洪孟楷在受訪時表示，今天共處理22位黨員考紀案，包括9人開除黨籍、13人撤黨籍，會中無異議通過，依照相關黨章規定，通過後立即生效。

至於美國參議院外交委員會預計在美東時間14日下午2時30分審議備受外界關注的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），洪孟楷表示，對於美國國會有任何對於台灣有利的法案，國民黨絕對樂觀看待，感謝國際友人對中華民國的支持；在通過相關法案，也希望能有實質的交流與參與，國民黨一致的主張，就是愛台、親美、友日、和陸。

是否擔心民進黨在縣市長選戰上，打出抗中保台牌，洪孟楷說，如果民進黨窮的只剩抗中保台，在民意如此低迷之際，到最後還是只能販賣「芒果乾」，絕對會被民眾看破手腳；年底選舉選的是縣市長、議員，屬地方事務，與其每次都用抗中保台炒議題，還不如實實在在拿出政績，不要再用這種方式，撕裂台灣人民的感情。（編輯：黃國倫）1110914