質疑國民黨排黑決心 徐定禎：還給苗栗清廉政治

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣議長鍾東錦違紀參選下屆苗栗縣長，今遭國民黨考紀會決議開除黨籍，但為鍾輔選的黨員，若經縣市黨部專案同意，可能不算違紀。民進黨苗栗縣長參選人徐定禎質疑國民黨排黑決心。

國民黨中常會昨天通過「111年地方公職人員選舉中國國民黨黨員行為規範」，雖明定黨員不得為非國民黨提名（徵召、核准）候選人公開站台、動員掃街及其他公開助選行為或擔任競選組織職務，但「若經縣市黨部專案同意者不在此限」。

年底苗栗縣長選舉，國民黨中央提名謝福弘，同黨的苗栗縣議會議長鍾東錦則以無黨身分登記參選，有9名黨籍縣議員參選人為力挺鍾東錦，改以無黨參選，苗栗縣長徐耀昌妻子蔡麗卿也公開為鍾東錦站台，黨中央此次修改黨員行為規範，被外界解讀為「鍾東錦條款」，避免一次懲處太多從政黨員。

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎今天在臉書發文表示，國民黨當初以排黑條款拒絕提名鍾東錦，如今又為了選情告急而制定鍾東錦特別條款，質疑國民黨眼裡只有選舉，是否真有排黑決心，「請教朱立倫黨主席，你有想過苗栗人的感受嗎」，呼籲國民黨還給苗栗清廉政治、乾淨選舉。

徐定禎指出，「鍾東錦條款」已經證實苗栗縣國民黨完全分裂，反觀民進黨和本土陣營完全整合，這次選戰是「團結的民進黨對抗分裂的國民黨」，他要用改變家鄉、建設家鄉的熱情，把過去擔任頭份市長的經驗繼續發揚光大，帶領苗栗告別「財政黑洞」、「黑金政治」、「派系政治」3個黑暗過去，有信心翻轉苗栗。

鍾東錦今天遭國民黨考紀會決議開除黨籍，對於所謂「鍾東錦條款」，競選總部發言人陳怡樺表示，與其稱「鍾東錦條款」，團隊認為應該稱作多元民主條款，會更為貼切。

陳怡樺說，一個政黨本就該包容不同的聲音，才能不斷進步，相信未來會有更多和鍾東錦理念相同的人站出來，而鍾東錦也將會扮演母雞帶小雞的角色，帶領藍軍候選人一起打贏苗栗這一仗。（編輯：張銘坤）1110908