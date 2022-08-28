蔡英文苗栗站台 稱徐定禎當選縣長能讓財政健全

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身兼民進黨主席的總統蔡英文（中）28日為黨籍苗栗縣長參選人徐定禎（左2）站台時表示，徐定禎若當選苗栗縣長絕對能讓財政健全。中央社記者魯鋼駿攝 111年8月28日

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣28日電）身兼民進黨主席的總統蔡英文今天為黨籍苗栗縣長參選人徐定禎、通霄鎮長參選人杜文卿站台時指出，這次是苗栗縣翻轉的關鍵一役，徐定禎若當選苗栗縣長絕對能讓財政健全。

徐定禎與民進黨苗栗縣各參選人近日在各地舉辦問政說明會，為「苗栗隊」選情全力衝刺。蔡英文今天到苗栗輔選，上午先抵達苗栗市五文昌廟參香祈福並致贈廟方「布義履仁」牌匾，隨後轉往杜文卿競選總部為黨籍參選人拉抬聲勢，最後前往苑裡慈和宮參拜。

蔡英文肯定徐定禎過去擔任頭份鎮長（後升格為頭份市）任內讓公所財政轉虧為盈，他從接手時原本負債新台幣6000萬元到卸任時已有盈餘3億元，「是嚴守財政紀律不亂花錢，也是開闢財源、照顧市民的理財專家」，這樣的人很會管理，絕對能讓苗栗財政能夠健全。

蔡英文指出，過去2次總統大選，她在苗栗縣通霄、苑裡地區開出漂亮成績，所以今天特別到這裡感謝選民。

她說，杜文卿過去擔任立委時，為苗栗鄉親爭取預算、福利；他擔任苑裡鎮長期間，清明節掃墓雜草都清得乾乾淨淨，連這些施政細節都能設想周到；未來若當選通霄鎮長，絕對也能做得很好。

蔡英文表示，近期許多國外重要貴賓訪問台灣，都說台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫做得很好，政府把疫情控制住、社會沒有亂、經濟繼續發展。

不過，對岸的威脅時時都存在，尤其中共頻繁軍事演習，侵擾民主台灣。如今大家能夠持續安穩生活，要感謝國軍弟兄守在第一線，盡忠職守。

她指出，明年中央政府將加大各項建設投資，包含老人安養、長期照護、「0-6歲國家一起養」以及針對年輕人租屋補貼達到50萬戶等，有信心對各族群的照顧將會做得更好。

蔡英文向選民喊話，在下一階段，中央要加碼投資地方，這次選舉是翻轉苗栗縣最關鍵的時候，苗栗人要選對縣長、選對鎮長，才可讓中央的資源挹注時，能夠好好執行。

蔡英文表示，善用國家資源，照顧、造福人民，把建設做好，讓更多年輕人到苗栗，讓苗栗有成長的機會，她要拜託大家，這次讓徐定禎、杜文卿順利當選。（編輯：戴光育）1110828