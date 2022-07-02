醫學與AI相遇打造「鋼鐵人」仿生科技修復人的尊嚴

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趨勢科技執行長專訪（中央社記者吳家豪台北2日電）現在很多人植牙、骨頭打鋼釘，人工肌肉只不過是下一步，趨勢科技執行長陳怡樺說，「我們早就已經是仿生機器人」；她投資百萬美元獨資創立15人的仿生科技公司，打造宛如電影「鋼鐵人」的穿戴式輪椅，初衷只是為了幫行動不便的父親重拾尊嚴。

趨勢科技賣防毒軟體、做資安，不斷跟駭客競賽，需要時時刻刻接觸新科技。陳怡樺接受中央社專訪時笑說，雲端軟體第一個用戶就是駭客，趨勢科技內部向來都有一套機制，不管有沒有資安議題或新病毒，都要研究新科技，也因此發現人工智慧（AI）技術能減輕專業人士的負擔，讓工作變簡單。

「AI技術會讓醫學有很大突破。我爸媽年紀大了，行動不便，家人有行動上的問題。現在醫學目的不只是延長壽命，而是活得更好。」陳怡樺透露，父親因中風無法站立，參加大型活動必須坐輪椅出場，對自尊是很大的打擊。如果能用AI、資訊科技幫忙，讓「行動不便」變成「行動方便」，會是科學上很有意義的進步。

●軟硬整合 塑造台灣獨特競爭力

陳怡樺創辦的「智趨動」並非第一家研究電子義肢相關應用的科技公司，卻很快找出市面上義肢不好用的原因，在於沒有和肌肉結合，於是智趨動開始研究如何用電讓義肢「動起來」。

根據她和智趨動團隊的分析，人工肌肉一直不成功，主要有兩個原因。第一是需要很大電量，有危險疑慮；其次是肌肉反應要非常快，需要很多技術，例如眼睛看到杯子要伸手去拿，包含大量軟體演算。

陳怡樺透露，自己的眼睛換過人工水晶體，現在很多人也植牙、骨頭打鋼釘，人工肌肉只不過是下一步，「我們早就已經是仿生機器人」。

隨著科技進步，也替行動不便的問題帶來新解方。近兩年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情留在台灣的陳怡樺，有更多機會接觸本土工程師，赫然發現台灣是輪椅主要出口國家，擅長軟硬體整合，塑造出獨特的核心競爭力，讓她看見投資機會。

考量新技術還在萌芽階段，陳怡樺不想浪費趨勢科技資源，決定自掏腰包100萬美元（約新台幣2964萬元）成立智趨動，先從異業結合做起，讓醫學和資訊科技界互相交流。

最近她找上陽明交通大學醫工系、亞洲大學醫工系一起辦活動，研究如何讓行走有缺陷的殘障機器人恢復正常走路姿態，過程中需要透過醫學系了解肌肉構造，再利用這些資料調整機器人。

另一項研究是針對醫學上有「足下垂」問題的患者，也就是腳掌無法抬起或角度不對，由美國麻省理工學院（MIT）博士生研究利用機器驅動的鞋子，加上AI分析，隨時根據路況調整需要的力氣。

●跳脫硬體代工思維 從設計著手走輕資產模式

今年3月才成立的智趨動，目前團隊僅15人，其中有幾名趨勢科技老員工。陳怡樺說，一談到仿生科技，幾乎每名員工都提到自己親人有類似問題，希望親人能恢復自主行動，因此15人都是自願加入。

陳怡樺也找日本公司洽談，打造穿在身上的穿戴式輪椅，「就像鋼鐵人那種」，不過電池續航力、支撐力仍是業界普遍面臨的問題。智趨動聚焦人工肌肉、智慧布料材質和使用方法，例如布料導電後會變得堅硬，具有支撐性，去電後變得柔軟。

「無論台灣、日本或德國，各大國家都慢慢進入老年社會，因為醫學進步，活得比較久，照護變成更重要的事情，這個市場只會愈來愈大」，陳怡樺指出，目前最大問題是先進產品都很貴，一台機器人動輒要價幾百萬元，不是普通人負擔得起；如何做到很便宜，這是台灣的強項，運用過去讓個人電腦（PC）普及的經驗，可以把仿生機器人做到模組化、標準化。

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真正讓智趨動突圍的關鍵，是跳脫台灣硬體代工思維，從設計著手。陳怡樺直言，智趨動不會是一間重資本的公司，只需要培養一群會設計的人，商業模式比較像矽智財大廠安謀（ARM），而非晶片供應商英特爾（Intel）。例如試著把腳踝關節肌肉的運算方法標準化，透過軟體計算腳要出多少力，再搭配硬體，會比較容易做成組件。

陳怡樺認為，輪椅、枴杖用幾十年都沒升級，「值得做的事情，市場一定在」。她為智趨動設下的短期目標，是提高人們對相關技術的認知，並不急著做出第一個產品，也沒有急著獲利，先看能激盪出什麼火花。即使智趨動最終不幸失敗，她也會摸摸鼻子認了；但若可以藉此認識更多領域的人，會讓她覺得沒有白走這一遭。（編輯：張良知、林淑媛）1110702