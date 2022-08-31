登記選縣長 徐定禎：有信心翻轉苗栗

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（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）民進黨苗栗縣長參選人徐定禎今天由桃園市長鄭文燦、立委柯建銘、羅致政及客委會主委楊長鎮等黨內人士陪同登記，他喊出3大保證、5大願景、10大承諾，「有信心翻轉苗栗」。

苗栗縣是民進黨在台灣西部唯一未執政過縣市，這次縣長選舉，國民黨內鬨分裂，民進黨視為是最有機會勝選的關鍵時刻，黨主席蔡英文更親自為徐定禎敲定輔選架構，由立院黨團總召柯建銘擔任總部主委、出身苗栗的立委羅致政接總幹事，前立委郭俊銘擔任執行總幹事。

徐定禎上午在桃園市長鄭文燦、柯建銘、羅致政、客委會主委楊長鎮以及「民進黨苗栗隊」縣議員、鄉鎮市民代表參選人和支持者陪同下，前往苗栗縣中正堂，向選委會辦理登記參選縣長。

羅致政指出，苗栗有好山、好水、好人才，但過去數十年外界對苗栗觀感相對落後、發展有限，甚至被貼上「苗栗國」的標籤，這次選舉是72年來最好機會，希望苗栗能夠翻轉，讓在外打拚的苗栗人同感驕傲。

柯建銘表示，苗栗縣自民國39年實施地方自治至今，長期由國民黨執政，從未政黨輪替，這樣的情況已到改變的關鍵時刻，從歷史視角來看，這次苗栗選舉的重要性，不亞於首都、六都首長的選舉，民進黨用最大決心面對這次挑戰，整個立院黨團都做徐定禎的後盾，相信大家都有信心，「如能翻轉，改變的不只是苗栗，也將改變台灣的政治發展史」。

鄭文燦擔任民進黨桃竹竹苗區競選督導，他指出，徐定禎任頭份市長期間，讓市庫由負債新台幣6000萬元轉為賸餘3億元，苗栗需要會精打細算、顧好財政的縣長。

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鄭文燦說，徐定禎的參選對苗栗有3大意義，代表苗栗能夠告別債務黑洞、賄選文化以及過去的派系政治；桃竹苗共同生活圈中，苗栗是客庄最具特色，也是桃竹苗科技走廊最後一站，相信徐定禎一定會贏，能讓苗栗改變成真。

徐定禎表示，苗栗縣過去建設停滯、福利縮水，他提出國中小營養午餐免費、重陽敬老禮金2000元、老人免費裝假牙「3大保證」以及5大願景、10大承諾等政見，強調說到做到，要讓苗栗盡快脫離三等縣，找回苗栗人的尊嚴及光榮感，也有信心與「苗栗隊」成員一起打拚，一起勝選。（編輯：李錫璋）1110831