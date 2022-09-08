鍾東錦遭考紀會開鍘 謝福弘陣營：為昔日同志遺憾

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣議長鍾東錦因違紀參選苗栗縣長選舉，遭國民黨考紀會決議開除黨籍。獲黨提名的謝福弘陣營回應表示「遺憾」，在政黨政治前提下，責無旁貸迎接挑戰，將持續為勝選打拚。

年底縣市長選舉，國民黨提名謝福弘參選苗栗縣長，不過，鍾東錦堅持參選，並在9月2日完成登記，國民黨苗栗縣黨部建議撤銷鍾東錦黨籍，送國民黨考紀會處理，考紀會下午決議改為開除黨籍。

根據國民黨黨員違反黨紀處分規程，撤銷黨籍處分，3年後可申請恢復黨籍，開除黨籍者必須6年以上，才可申請恢復黨籍。

謝福弘競選總部發言人陳星宇晚間接受中央社記者電訪表示，對於考紀會決議開除鍾東錦黨籍，站在過去大家同為黨內同志立場，難免感到「遺憾」，大家都不樂見這樣的結果，聽聞鍾東錦將循司法途徑，提出確認黨籍存在訴訟，也只能表示尊重。

陳星宇指出，原本期待鍾東錦在黨中央提名謝福弘後能夠以黨為重，自行退出，無奈對方執意參選；在政黨政治下，謝福弘責無旁貸要扛起國民黨大旗，儘管挑戰還很多，但整個競選團隊會如履薄冰，持續爭取更多苗栗縣選民認同，打贏選戰。

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另外，國民黨內有9名苗栗縣議員參選人為挺鍾東錦，改以無黨籍登記參選，國民黨中常會昨天通過的「111年地方公職人員選舉中國國民黨黨員行為規範」，雖明定黨員不得為非國民黨提名（徵召、核准）候選人公開站台、動員掃街及其他公開助選行為或擔任競選組織職務，但「若經縣市黨部專案同意者不在此限」，此一例外被解讀為「鍾東錦條款」。

陳星宇表示，條款並非為某一人去設計，是賦予地方黨部有更多實務上的考量，尤其縣議員級以下的地方選舉，候選人會因為所在地方藍綠比例的不同而有所考量，這種現象在過去、現在和未來都會存在，也沒有所謂的跳船潮。（編輯：張銘坤）1110908