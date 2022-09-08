國民黨考紀會決議開除黨籍 鍾東錦：循司法討公道

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣議長鍾東錦違紀參選苗栗縣長，國民黨考紀會今天下午通過建議開除黨籍。鍾東錦表示，將提出確認黨籍存在訴訟，並對國民黨秘書長黃健庭提告圖使人不當選及誹謗罪嫌。

年底苗栗縣長選舉，國民黨提名謝福弘參選，不過，鍾東錦也堅持參選，並在9月2日完成登記，黨中央考紀會今天開會討論違紀參選案，通過建議開除鍾東錦黨籍。

鍾東錦透過書面回應表示，加入國民黨已長達20多年，付出奉獻、無怨無悔，如今卻遭到無理對待，唯有訴請司法還他一個公道，將於收到正式公文後委託律師前往苗栗地方法院提出「確認鍾東錦之中國國民黨員資格存在」之確認黨籍存在訴訟。

鍾東錦指出，他在國民黨困難的時候，毅然接下縣黨部主委工作，近2年來出錢出力、為國民黨打拚，從18鄉鎮市防疫工作、慰勞醫護、捐助弱勢家庭與學童獎助學金，到舉辦100場公投說明會，為國民黨擦亮招牌，卻只因不願接受黨中央提出的黑箱政治、密室協商要求，在未被告知的情況下，逕遭卸任主委，「如今利用完畢，黨中央不但用完就丟，還散播不實訊息」。

鍾東錦說，黃健庭曾涉及美麗灣度假村開發案以及藥商回扣案，甚至差點投奔民進黨陣營當大官，最後因承受不了藍綠陣營的壓力才作罷，對藍軍而言，爭議性這麼大的人，來到苗栗胡亂指控，加重誣指他過去年輕時曾犯的錯，只為了達成密室協商後的結果，他完全無法接受，除非黃健庭道歉，否則將到苗栗地檢署按鈴控告黃健庭涉嫌意圖使人不當選及誹謗罪嫌之刑事告訴。

年底苗栗縣長選舉，國民黨內分裂，且有9名黨籍縣議員參選人為力挺鍾東錦，改以無黨籍登記參選。縣議員楊明燁表示，之所以選擇以無黨參選，主因這次縣長提名作業，黨中央背離民意太遠，希望更能傾聽苗栗鄉親的聲音；縣議員徐功凡也為鍾東錦抱屈說，黨中央應該了解民意所向，「誰擁有最大民意才是重點」，民主制度應把選擇權交給人民，才能為苗栗選出真正會做事的人。

徐功凡身兼頭份市黨部主委，他表示，鍾東錦擔任縣黨部主委時，帶領各鄉鎮市黨部辦理各項事務，大家都看在眼裡，這次以無黨籍參選，除要表達對鍾東錦的力挺，也希望凸顯此次參選目的，即「走出黨派、走入群眾、傾聽民意，服務人民」。（編輯：張銘坤）1110908