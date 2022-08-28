苗栗藍營分裂 謝福弘：兄弟登山各自努力

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（中央社記者王承中、劉冠廷桃園28日電）苗栗縣議長鍾東錦堅持參選，藍軍陷入分裂危機。國民黨苗栗縣長參選人謝福弘今天表示，不擔心鍾東錦的動作，既然已塵埃落定，兄弟登山各自努力。

苗栗縣長選舉藍軍陷入分裂危機，國民黨全力拉抬謝福弘，而面對堅持參選的議長鍾東錦，國民黨已做最壞打算，若鍾東錦登記參選，將黨紀處分。

國民黨今天在桃園市的國立體育大學綜合體育館舉行第21屆第2次全國代表大會，為年底縣市長參選人造勢，營造團結氣勢。

對於鍾東錦堅持參選，謝福弘受訪時表示，他在很多場合與鍾東錦同場，就「兄弟登山各自努力」。鍾東錦過去是國民黨苗栗縣黨部主委，因為這件事情，中央黨部跟地方黨部已溝通半年多。

謝福弘指出，鍾東錦沒有被提名後，會有一些動作，但他不會擔心，既然已塵埃落定，就是各自努力。

若鍾東錦登記參選，是否應黨紀開鍘？謝福弘表示，這應該是國民黨黨章的規定，依照章程，苗栗縣黨部要先開黨紀會。

國民黨苗栗縣中央委員詹嘉玲也在全代會發言指出，黨中央提名的縣市長候選人，全黨應該從上到下全力輔選，不要讓有心人見縫插針，擾亂黨內團結造成分裂，這非大家所樂見。苗栗縣過去從未「藍天變綠地」，希望黨主席朱立倫全力輔選苗栗縣。（編輯：謝佳珍）1110828