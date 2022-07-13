遭卸任黨部主委 鍾東錦：將打贏苗栗縣長選戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）兼任國民黨苗栗縣黨部主委的苗栗縣議長鍾東錦堅持選苗栗縣長，得知前苗栗縣長劉政鴻將接任主委後，今天告別縣黨部，拆下黨部外牆個人看板。他說，將全力打贏苗栗縣長選戰。

鍾東錦今天在縣黨部召開記者會指出，透過媒體報導才得知黨中央將接管苗栗縣黨部，並由劉政鴻在17日接任主委，他自認與黨中央並非沒有溝通管道，事前連1通電話告知都省了，「這樣確實不太厚道，連基本尊重都沒有」。

鍾東錦表示，直到昨天下午才有國民黨中央選策會2名委員南下向他證實此事，為避免造成困擾，他今天特地回縣黨部打包；劉政鴻是苗栗政壇大老，接任主委後，相信可以照顧好黨工基本的待遇。

鍾東錦指出，如果黨推出的人選一定勝選，他或許不必這麼辛苦，當看不到藍軍勝利的希望，他才想代表藍軍參選到底，未來會按既定方向往苗栗縣長選舉邁進。

他說，「因為沒有黨派可依靠，必需更努力，因為沒有初選，就直接挺進大選」，他不願評論誰強弱，因為他真的準備好了，政策白皮書也已擬妥，將全力打贏苗栗縣長選舉這一仗。

鍾東錦表示，向來強調只要程序正義及基本做人處事的尊重，但黨中央從提名縣長人選到更換黨部主委，完全沒問過地方意見，就連黃復興黨部黃國苗黨部主委李敏政也是昨天才突然被告知「解職」，令人難以接受。他當然感覺委屈，老婆都哭了好幾天。

記者會現場，苗栗縣議會國民黨團書記長江村貴、副書記長余文忠、縣議員韓茂賢等人到場力挺。韓茂賢更表態，不惜被開除黨籍也要支持鍾東錦。

記者詢問，鍾東錦是否脫黨參選。對此，鍾東錦說，不認為自己需要脫黨，因為黨的提名制度有問題，南投縣用民調、新竹市用議員投票、澎湖縣用民調、連江縣開放、桃園市用徵召，各縣市方法不一致，這怎會是一個制度呢，「如果撤銷我的黨籍，可能考慮採取法律行動」。

鍾東錦發表感言後，當場脫去「苗栗縣黨部主委」背心，並將過去舉辦四大公投說明會的文宣等簡單物品裝箱留作紀念。在支持者簇擁下步出黨部大門，鍾東錦看著縣黨部外牆上他的個人大型看板拆卸後才離開。

鍾東錦的團隊指出，大型看板將改掛在縣黨部對面的牆面，重新出發。（編輯：戴光育）1110713

兼任國民黨苗栗縣黨部主委的苗栗縣議長鍾東錦（前）表示，透過媒體報導才得知黨中央將接管苗栗縣黨部，並由前苗栗縣長劉政鴻接任主委。為避免造成困擾，他13日回縣黨部打包告別，將全力衝刺苗栗縣長選舉。中央社記者管瑞平攝 111年7月13日