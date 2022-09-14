美參院將審台灣政策法案 綠委：台美關係強化是趨勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北14日電）美國參議院外委會14日將審議「台灣政策法案」。外交學者出身的民進黨立委羅致政今天受訪表示，歡迎任何有助台美關係提升的法案或政策，台美關係的強化是一個必然、必要的趨勢。

美國參議院外委會14日將審議台灣政策法案，這部被視為1979年以來最全面重整美國對台政策的法案，內含多項提升美台外交關係的作為，包括推動駐美代表處改名等，挑動「一中」敏感神經。

然而，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，台灣問題「純屬中國內政」，美國國會議員炮製涉台議案嚴重違反一中原則，陸方堅決反對。

羅致政今天在立法院接受媒體聯訪，談到台灣政策法案時表示，這部法案是由美國國會議員主動推動的法案，對於任何有助於台美關係提升的法案，「我們的態度當然是歡迎」。至於具體細節，因為這是美國國內的法律，行政部門或不同政黨之間的看法，他都尊重。

羅致政說，絕對歡迎任何有助台美之間提升的作法，不論是用法案或政策，中國當然會不斷威脅，因為任何台美關係的進展會衝擊到美中關係，但他相信，美國自己很清楚，台美關係的強化絕對有助於遏止中國威權在區域的擴散，也有助區域和平穩定。

倘若這部法案通過後，是否造成新一波台海危機；羅致政表示，中國習慣把整個台海緊張局勢的責任丟到別人身上，這段時間以來，真正造成台海緊張衝突、甚至和平穩定現狀被改變的因素，就是中國在地區不斷擴張的本質和行為。

羅致政說，中國習慣性把地區不穩定的責任推到別人身上，事實上，真正地區不穩定的來源就是中國的軍事擴張。（編輯：張均懋）1110914