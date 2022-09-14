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台灣政策法案將審議 陸委會：樂見美方支持

2022/9/14 20:20
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（中央社記者呂佳蓉台北14日電）美國參議院外委會將審議「台灣政策法案」，大陸國台辦稱堅決反對、違反一中原則。陸委會則表示，與美方在印太地區利益一致，樂見美方具體行動支持台灣，因應中共威脅挑釁。

陸委會今天以書面回應，北京當局對台軍演等綜合性施壓，違反國際關係和平準則及國際法，早已引發美國在內等全球民主陣營的反感。

陸委會說，台灣致力維護台海和平現狀，與美方等各國在印太區域的利益一致，樂見美方不分朝野黨派，以具體行動支持台灣、因應中共的威脅挑釁。

陸委會並指，中共聲稱的「一中原則」與各國的自主政策不同，也絕非其能任意干涉脅迫或片面界定。

對於「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），大陸國台辦發言人朱鳳蓮今早在例行記者會上表示，美國國會議員「炮製」涉台議案，「嚴重違反國際關係基本準則，嚴重違反『一個中國原則』和三個中美聯合公報規定」，陸方堅決反對。

美國參議院外交委員會預定台北時間15日凌晨2時30分召開工作會議，審議備受外界關注的「台灣政策法案」等多項議案。

「台灣政策法案」長達107頁，集結近年涉台法案重點，包含賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位，以及推動駐美代表處更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）等。（編輯：張淑伶）1110914

朱鳳蓮
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