IPAC聲明挺台 外交部：持續合作捍衛共享價值

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）發表挺台聲明，外交部今天表達誠摯歡迎及感謝，並強調將與IPAC及其他理念相近夥伴持續合作，維護台海及印太和平穩定，捍衛民主陣營的共享價值。

外交部發布新聞稿指出，由全球五大洲各國國會及歐洲議會成員所組成的「對華政策跨國議會聯盟」12日至14日在美國華府舉行大會，並於華府時間14日發布共同聲明，宣示未來將持續透過該聯盟在各國立法機構網絡，共同捍衛台海和平穩定及台灣經貿安全，外交部對此表示誠摯歡迎及感謝。

外交部指出，IPAC在「支持台灣」的聲明部分，首先譴責中國近期不斷對台灣進行激進的文攻與軍演，並脅迫動武，此項威脅不應被忽視。

聲明指出，台灣是熱愛和平的民主國家，享有自由、人權及法治等普世價值，IPAC將與台灣團結對抗中共威脅並捍衛和平，反對任一方單方面改變台海現狀，並呼籲各國政府反對中共的軍事與經貿脅迫。

IPAC另將致力推動國會議員訪台，提升台灣駐外機構地位，以及協助台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。

IPAC並透過聲明呼籲各國政府，向中國傳達對台灣進行軍事侵略將付出沉重代價，並考慮以實質制裁因應軍事升級，善用遏制經濟脅迫的政府間機制，以保障與台灣的關係持續進行，支持與台灣發展貿易及投資協定。

外交部指出，IPAC是由歐洲議會與美國、英國、法國、德國、捷克、義大利、澳大利亞、比利時、加拿大、印度、日本、立陶宛等29國跨黨派國會議員組成，宗旨是促進理念相近的各國議員合作，透過立法要求中國遵守國際規範、全球安全及普世人權，深具國際影響力。

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IPAC成立於2020年6月，外交部表示，IPAC自成立以來，已多次展現對台支持，包括聲援立陶宛與台灣發展關係，呼籲WHO接納台灣參與世界衛生大會（WHA），以及所有WHO會議、機制與活動。

外交部表示，IPAC去年邀請外交部長吳釗燮以視訊方式參加首次年會，並於會中呼籲國際民主陣營團結捍衛自由民主。台灣將與IPAC及其他理念相近的國際夥伴持續攜手合作，共同維護台海及印太地區的和平穩定，捍衛全球民主陣營共享的核心價值。（編輯：楊蘭軒）1110915