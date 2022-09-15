綠委讚台灣政策法案是台美重要進展 藍委盼具體落實

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（中央社記者王承中、王揚宇台北15日電）美國參議院外委會通過「台灣政策法案」，但部分內容調整。民進黨立委趙天麟今天表示，無損法案對台美關係結構性進展的重要性，是非常重要的開始，也代表獲得美國參議院外委會跨黨派議員的認同。

國民黨立委江啟臣則指出，其中可看出行政部門的努力協調，讓國會有關主權象徵性意義的條文作出調整，向中共傳遞未變更一中政策的訊息，避免升高美中對抗。他說，法案的象徵意義大於實質意義，通過與否已非重點，而是國會挺台的宣示，台美合作需要的仍是具體落實。

美國參議院外委會14日高票通過「台灣政策法案」，通過版本有部分修正，包括把駐美處更名改成建議性質、移除賦予台灣「主要非北約盟友」地位的條文。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委趙天麟接受中央社記者訪問時表示，雖然這只是冗長立法程序的第一步，卻是非常重要的開始，代表美國參議院外委會跨黨派議員認同並通過這部法案。

趙天麟指出，這部法案被視為是繼台灣關係法後，台美關係進展最顯著的一部法案，當中橫跨軍事、外交領域，以及對台灣進一步防衛的支持與保證等，都涵蓋其中。

趙天麟說，雖然關於駐美代表處改名、美國在台協會（AIT）處長任命需參院通過改為建議性質，但都無損這部法案對台美關係結構性進展的重要性，期許法案未來在參院全院、眾議院審理時，乃至於美國總統簽署，都能繼續往前進。

民進黨立法院黨團副書記長林楚茵則在民進黨團記者會中表示，樂見台灣政策法案能在美國國會進行到下一關，這對台美關係有更多實質進步，但也因為才通過第一關，期待這樣的方向能持續前進，為台美關係做實質加溫。

立法院外交及國防委員會成員、國民黨立委江啟臣則表示，法案的象徵意義大於實質意義，即使沒有法案，各項軍售仍陸續進行，相關經貿談判也都在持續推動，因此台美合作需要的仍是具體落實，當前法案通過與否已非重點，而是國會挺台的宣示。

江啟臣指出，雖然法案的通過代表美國國會對台灣安全的支持與承諾，但其中也可看出行政部門的努力協調，讓國會有關主權象徵性意義的條文作出調整，向中共傳遞沒有變更一中政策的訊息，以避免升高美中對抗。

時代力量立法院黨團則發布聲明稿指出，樂見美國參議院外委會的支持，黨團會密切關注此法案未來在參議院院會及眾議院的狀況。提醒政府，台灣不能只靠外國協助，更須持續強化國防及經濟上防衛能力。

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台灣民眾黨立法院黨團也發布聲明稿表示，樂見台美關係向前推進，然而中方對此恐採取超越美眾議院議長裴洛西訪台後的軍演及禁輸舉措，台灣應先盤點自身能力和需求，台美關係才能有實質的進展。

民眾黨團指出，樂觀看待台美關係進展，感謝國際友人相挺台灣，未來將持續促進台美各項貿易協定與作為，深化區域安全事務交流，同時凝聚全民保衛台灣的共識，一致團結對外，監督政府慎防強權施壓。（編輯：蘇龍麒）1110915