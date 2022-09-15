出席友邦獨立紀念酒會 總統：力爭自由台灣感同身受

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總統蔡英文（後）15日晚間在台北出席友邦宏都拉斯、瓜地馬拉共同舉辦的獨立紀念酒會，致詞時強調，友邦宏都拉斯、瓜地馬拉與台灣共享民主自由普世價值，在全球威權主義擴張之際，在此共同慶祝獨立更顯意義非凡。中央社記者王飛華攝 111年9月15日

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）總統蔡英文今天出席友邦宏都拉斯、瓜地馬拉共同舉辦的獨立紀念酒會，她表示，201年前中美洲人民勇敢站出來反對壓迫、爭取自由，台灣人不僅感同身受，也將持續合作守護共同信仰價值。

宏都拉斯、瓜地馬拉駐台大使館晚間舉辦「中美洲獨立201週年紀念酒會」，總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮、政商界人士、各國使節團約300名賓客出席。

瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）透過影片致詞時稱呼，台灣是瓜地馬拉「最偉大的朋友與盟友」之一，在協助瓜地馬拉現代化發展中占有重要角色，他並多次提到誠摯感謝台灣政府與人民，讓瓜地馬拉能持續繁榮，以及紀念與傳遞世代信仰的價值。

宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）視訊致詞時則未提到台灣，她強調，宏都拉斯正面臨轉型關鍵時刻，她將致力重建以憲法為基礎的秩序，尊重人權與人民自決。

蔡總統致詞時強調，友邦宏都拉斯、瓜地馬拉與台灣共享民主自由普世價值，在全球威權主義擴張之際，在此共同慶祝獨立紀念酒會更顯意義非凡。蔡總統表示，201年前，中美洲人民勇敢站出來反對壓迫、爭取自由，台灣人不僅感同身受，也深刻體會民主自由得來不易，未來將持續與盟友一起守護共同信仰的價值。

蔡總統表示，過去兩年多來，儘管疫情對全世界造成衝擊，但台灣和中美洲友邦的交流並未因此減少，今年7月外交部籌組經貿團前往宏都拉斯、瓜地馬拉考察，推動多項重點產業合作，8月份也與中美洲銀行簽署合作計畫，未來將共同推動經濟轉型、提升婦女經濟賦權，並加強跨領域交流。

蔡總統表示，台灣與友邦的人才培育交流計畫也未因嚴峻疫情中斷，多年來各友邦獲得台灣獎學金的學生，與台灣青年學者一起學習，培養出許多人才，讓兩國人民更了解彼此文化，加深雙邊情誼。

宏都拉斯駐台大使柏戈斯（Harold Burgos，另譯：布羅德）則在酒會中代表中美洲友邦致詞時提及，中美洲從源遠流長的馬雅文化，歷經西班牙300年殖民統治，在1821年9月15日宣布成為獨立國家，歷經先賢烈士犧牲奉獻，開拓了一條通往自由民主的康莊大道，現在的中美洲才享有真正的自由。

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柏戈斯最後邀請在場嘉賓共同舉杯為一個統合的中美洲祝福、為瓜地馬拉及宏都拉斯國慶祝賀，為兩國彼此的支持，以及兄弟之邦中華民國（台灣）國泰民安，和平永誌，國運昌隆敬酒。

宏都拉斯及瓜地馬拉獨立第201週年國慶酒會在兩國軍校生掌旗進場揭開序幕，場面莊嚴隆重。現場除了準備兩國特色食材所製作的道地美食，運用兩國蘭姆酒及咖啡調製的特色調酒外，還擺設兩國風情畫作及攝影作品。（編輯：蘇志宗）1110915

總統蔡英文（中）15日晚間在台北出席「中美洲獨立201週年慶祝酒會」，與宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）（左）、瓜地馬拉駐台臨時代辦蘇熙（Sussely Sánchez）（右）共同舉杯。中央社記者王飛華攝 111年9月15日

總統蔡英文（中）15日晚間在台北出席「中美洲獨立201週年慶祝酒會」，與宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）（左）、瓜地馬拉駐台臨時代辦蘇熙（Sussely Sánchez）（右）在播放3國國歌時行禮致意。中央社記者王飛華攝 111年9月15日

宏都拉斯、瓜地馬拉駐台大使館15日晚間在台北舉辦中美洲獨立201週年慶祝酒會，總統蔡英文（中）、總統府祕書長李大維（左）、外交部長吳釗燮（右）、宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）（左2）、瓜地馬拉駐台臨時代辦蘇熙（Sussely Sánchez）（右2）出席，比讚合影。中央社記者王飛華攝 111年9月15日